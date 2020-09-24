شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد البيضاوي يتعاقد مع نجل زين الدين زيدان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد فريق الوداد الرياضي، مع اللاعب الفرنسي إنزو زيدان، ابن مدرب فريق ريـال مدريد زين الدين زيدان، قادما من نادي ألميريا الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس، وكيل أعمال زيدان، أن موكله انتقل الى الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.
وكان مسوؤلو فريق الوداد الرياضي لكرة القدم قد تعاقدوا مع الهداف أيوب الكعبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قادما من فريق هيبي شينا فورتون الصيني.
وكان أيوب الكعبي، الذي فسخ عقده بالتراضي مع الفريق الصيني، قد توصل لعدة عروض احترافية، من قبل بيراميدز والأهلي المصري، إضافة إلى عروض خليجية.
ويواجه الوداد نظيره الأهلي المصري فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 17 أكتوبر المقبل.
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