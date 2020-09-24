شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات ترفض نقل مباراة الاتحاد السكندرى وإنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة القدم، نقل مباراة الاتحاد السكندرى وإنبى، والمقرر إقامتها الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدورى العام، وذلك بعد مخاطبة مسؤولى الاتحاد السكندري للجنة المسابقات لنقل المباراة.

وطلب زعيم الثغر نقل المباراة من استاد الإسكندرية، إلى استاد الجيش بمدينة برج العرب، وذلك بناء على طلب طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق السكندرى، الذي يفضل اللعب في ملعب برج العرب ويعتبره أفضل من استاد الإسكندرية.

وخاطب مسؤولو لجنة المسابقات القيادات الأمنية لبحث إمكانية نقل المباراة لكن الجهات الأمنية رفضت نقلها، مما ترتب عليه رفض لجنة المسابقات لنقل المباراة وتقرر إقامتها في موعدها على ملعب الإسكندرية.