شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: لن يرحل باتشيكو عن الزمالك حتى فى حالة وداع دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن ناديه لن يتعامل بالقطعة مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الجديد لفريق الكرة، مؤكداً أنه فى حالة خسارة البطولة الافريقية لن يرحل المدرب البرتغالى عن الفريق ، وقال أحمد مرتضى منصور فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" الناس كانت بتقول اتاخرتوا ليه فى حسم المدرب ، وبقولهم كان لازم ناخد وقت لأن الغلطة بفورة ولازم نختار بتوازن ، ولازم نحافظ على فلوس الزمالك "

وتابع أحمد مرتضى منصور :" باتشيكو سوف يصل السبت أو الاحد وهو مدرب واقعى لديه خبرة طويلة بقارة أفريقيا والوطن العربى وحقق نجاحات سابقة مع الزمالك ويعلم عيوب ومميزات اللاعب المصرى ، وطالما وافق على العودة للقلعة البيضاء إذن لديه جديد يقدمه ، ونحن اختلفنا معه سابقاً ولكن كل الناس بتتخانق وتصتلح عادى يعنى"

وأكمل عضو مجلس الزمالك :"عقد باتشيكو لمدة موسم ولن نتعامل معه بالقطعة وفى حالة خروج الزمالك من البطولة الافريقية لا قدر الله لم يتم إقالته "

وعن وجود شرط جزائى فى عقد باتشيكو قال أحمد مرتضى منصور :" متقلقوش من قصة كارتيرون ، فى رأيى أى نادى ممكن يعوض مدرب أو لاعب مهما كان هو مين بس فلوس النادى لاتعوض ، ووضعنا شرط جزائى صغير فى عقد كارتيرون عشان لو كنا احنا اللى هنمشيه مندفعش فلوس كتير"

وتابع أحمد مرتضى منصور :" 8 أيام فقط قدرنا فيها نتعاقد مع مدرب أخر بسرعة قياسية ، وسيحضر للقاهرة معاه ثلاثة معاونين منهم مساعد فيريرا ، وسيتواجد مدحت عبد الهادى فى جهاز باتشيكو ، بينما منعتنى الانتخابات من معرفة أخر تفاصيل تشكيل الجهاز الجديد"

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وأكمل :" نثق فى باتشيكو وفى لاعبى الزمالك ، لدينا قماشة مختلفة من اللاعبين تعلم مسئولياتهم وتثبت حضور قوى فى المواقف الصعبة".

ويتابع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للزمالك، مباراة الرجاء والوداد المغربيين المقرر إقامتها فى الثامنة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى الدورى المغربى، وذلك فى إطار استعدادات الزمالك لمباراة الرجاء المقرر لها منتصف أكتوبر المقبل ضمن مباريات الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق الرجاء المغربى صدارة ترتيب الدورى، ويملك العديد من اللاعبين المميزين والذين تم إعداد تقرير عنهم لباتشيكو قبل وصوله لمعرفة نقاط القوة والضعف في الفريق المغربى.

وأعلن نادى الزمالك تعيين البرتغالى جايمى باتشيكو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى فسخ تعاقده مع الزمالك الأسبوع الماضى، وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن التعاقد مع جايمى باتشيكو بداية من اليوم وحتى نهاية الموسم المقبل.

وكشف مرتضي منصور عن حصول باتشيكو ومعاونيه الثلاثة على مليون و300 ألف يورو سنوياً، حيث يصل البرتغالى إلى القاهرة السبت، ويكون موجوداً فى مباراة الجونة المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ30 للدورى، وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين مدحت عبد الهادى فى منصب المدرب العام ليكون المصرى الوحيد فى الجهاز، حيث سيتم استبعاد عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بعدما أصر باتشيكو على تعيين مدرب حراس مرمى أجنبى ضمن معاونيه وهو الشرط الذى كان إحدى الأزمات فى المفاوضات.