شكرا لقرائتكم أسد مصر والله.. كهربا يشيد بتألق محمد الشناوى حارس الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أشاد محمود كهربا، لاعب الأهلى، بزميله فى الفريق حارس مرمى القلعة الحمراء،محمد الشناوى، وذلك بعد تألقه فى مباراة الأمس التى أقيمت ضد نادى مصر، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن لقاءات الجولة 29 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، التى انتهت بفوز المارد الأحمر، بثلاثية نظيفة.

ونشر كهربا، عبر ستورى حساب انستجرام الخاص به، صورة للشناوى بعد اختياره نسرا للمباراة وصحبها بتعليق: "أسد مصر والله".

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فيما خاض محمد الشناوى، حارس الأهلى، تدريبات استشفائية صباح اليوم على هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة طنطا، حيث خاض جلسة فى الجيم وقام بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية وفقا للبرنامج التدريبى الذى خاضته المجموعة التى شاركت فى مباراة الفريق أمس أمام نادى مصر التى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، فيما خاض مصطفى شوبير وحمزة علاء حارسا الفريق مراناً قوياً صباح اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس بالنادي. وخاض شوبير وحمزة علاء تدريبات منفردة اشتملت على التصويب والكرات العرضية، وبعض الفقرات المتنوعة الخاصة بتدريب الحراس.

ويستعد الأهلى لمواجهة طنطا والتى تقام السبت المقبل باستاد الأهلى بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة 30 فى بطولة الدورى الممتاز التى توّج بها الأهلى مؤخراً للمرة الخامسة على التوالى والـ42 فى تاريخه.