شكرا لقرائتكم حازم إمام ينتقد فايلر كارتيرون: "مفيش حد كان يعرفهم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، موقف الثنائى فايلر وكارتيرون مدربا الأهلى والزمالك بعد مواقفهم الأخيرة وعدم حفظهم لجميل لقطبى الكرة المصرية ،وقال الثعلب الصغير عبر برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" هما كارتيرون وفايلر ميعرفوش حاجة اسمها "حفظ الجميل" ، الاهلى والزمالك وجهة للأجانب ، يأتون لمصر محدش يعرفهم ثم يخرجون منها على الخليج لتقاضى أموال طائلة ، ويرجع يقولك الدوري المصرى ضعيف ، طب ماتشوفوا قبل الدوري الضعيف ده كانوا فين "

وتابع حازم إمام :" فى مصر نحن من نصنع المدربين الاجانب ، ويكون جزاءنا الرحيل بهذه الطرق الغير مقبولة ، كارتيرون مثلا فرض طريقة لعب على الزمالك تخالف طبيعته وهى الدفاع واللعب على الهجمة المرتدة عكس سياسة نادى الزمالك اللى هيا الهجوم والكرة الممتعة وكان بيخسر ويتعادل ومحدش بيتكلم معاه ومجلس الزمالك نفسه غير من نفسه ومبقاش ينتقده فى التليفزيون زى ماكان بيحصل قبل كدا وفجأة مشى "

وأكمل الثعلب الصغير:" فايلر بردو موضوعه غريب ، معرفش ليه مش عايز يسافر دلوقتى وعايز توقيت معين يخدم أهداف معينة ، لو القصة الاطمئنان على أسرتك يبقى دلوقتى أفضل من الانتظار لأول أكتوبر ، وليه رفضت عرض الاهلى بتوفير طائرة خاصة لإحضار أسرتك وليه رفضت عرض الاهلى بالتراجع عن الشرط الذى يمنحك حق فسخ العقد قبل الموافقة على سفرك ورفضت بردو كتابة تعهد كتابى للعودة لمصر"

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ويضيف حازم إمام :"فايلر جه مصر ومكنش حد يعرفه وأثبت أن مدرب كويس وقدم نتائج متميزة مع الاهلى ، يعنى الاهلى منحه فرصة لتلميع نفسه كمدرب ، وعايز يسيب الفريق ويمشى قبل بطولة مهمة هتنقله نقلة مختلفة بردو زى ماحصل مع كارتيرون ضحى بالمجد من أجل المال "

وتابع :" الاسرة مهمة وكل حاجة بس انا مثلا بنتى بتقولى كل يوم متروحش الشغل وأقعد معايا ، هل أقعد معاهم ومشتغلش وأحقق أحلامى ليها ولاخواتها ، مش منطق خالص التحجج بالأسرة وفى الاخر نلاقى تعاقدات خيالية مع أندية خليجية".

وتٌعد هذه المرة هي الولاية الثانية لباتشيكو في الزمالك ، و كانت الولاية الأولى عام 2014 ، عندما تولى المهمة خلفا لحسام حسن، ولكنه رحل عن الفريق مطلع عام 2015 بعد 3 أشهر فقط، خاض خلالها 12 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة.

أول مباراة لباتشيكو مع الزمالك انتهت بالتعادل السلبى أمام وادى دجلة، ثم حقق الفوز على سموحة 2/0 ، والاتحاد السكندرى 1/0 ، وحرس الحدود 2/0 ، والرجاء 3/2 والمصري 1/0 ، وتعادل امام الإسماعيلي 0/0 ، وعاد للفوز على المقاصة 3/1 والأسيوطي 1/0 ، بينما تلقى الخسارة الوحيدة أمام انبي بهدفين نظيفين، قبل الفوز في اخر مباراة له علي دمنهور 2/1 ويرحل الى الشباب السعودى