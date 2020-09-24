شكرا لقرائتكم مدرب أرسنال: دخول أوزيل إلى التشكيلة الأساسية "صعب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن فريقه "يتطور" وأنه من الصعب على الألماني مسعود أوزيل شق طريقه إلى التشكيلة الأساسية.

ولم يلعب أوزيل، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، في نهاية الموسم الماضي وخرج من تشكيلة أول ثلاث مباريات لأرسنال في الموسم الجديد.

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وأضاف أرتيتا بعد الفوز 2-0على ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين يوم الأربعاء : الفريق يتطور ويمكن رؤية المستوى الذي وصلنا إليه، نريد التطور بشكل أكبر واللعب بأسلوب أفضل لذا علينا الحفاظ على ذلك.

وزاد: أحاول اختيار التشكيلة التي بحسب رأيي في أفضل وضع، نختار اللاعبين الذين نؤمن أنهم الأمثل لكل مباراة ويمكنكم رؤية ذلك بسبب استمرار التغيير في التشكيلة، يمكن أن تروا، هذا صعب جدا ليس لمسعود فقط بل للاعبين آخرين بدخول التشكيلة، نحاول اختيار اللاعبين المناسبين كل أسبوع.

ويلعب أرسنال ضد ليفربول في الدوري يوم الاثنين، بعدما فاز في مباراتيه الأوليين أمام فولهام ووست هام.