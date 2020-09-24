شكرا لقرائتكم الهلال: ندرس رفع مذكرة احتجاج.. و"الآسيوي" خالف قانون اللعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن بن نافل بياناً رسمياً بشأن وضع الفريق الهلالي آسيوياً، بعد إبعاد الفريق عن البطولة لعدم إكماله النصاب، مؤكدين سعي الإدارة لاستكمال البطولة.

وأبعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بعدما ألغى جميع نتائجه لعدم قدرته على إكمال نصاب عدد لاعبي الفريق (13 لاعباً) في القائمة أمام نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

وطالب الهلال في بيانه الاتحاد الآسيوي بحفظ حقوق النادي بالعمل والتشاور على عدة مسارات كان منها المطالبة بتأجيل مباريات شهر خودرو الإيراني وشباب أهلي دبي الإماراتي لكسب مزيد من الوقت لتعافي اللاعبين المصابين، أو تأجيل الأدوار القادمة من البطولة.

وأكدت إدارة الهلال في بيانها أنها تدرس رفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الجهات القضائية المختصة حفظاً لحقوق النادي لدى الجهات الرسمية. كما أضاف بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خالف قانون اللعبة الصادر من "فيفا"، والذي ينص على إقامة المباراة في حال وجود 11 لاعبا لكل فريق.