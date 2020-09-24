شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسدد مستحقات الحكام أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لسداد مستحقات الحكام خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، خاصة أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم من بداية انطلاق الدور الثانى للدورى فى أغسطس الماضى.

ويجهز مسئولو اتحاد الكرة لسداد مستحقات الحكام بمختلف الدرجات على الأيام المقبلة فى شهر أكتوبر، خاصة بعدما نجحت اللجنة فى سداد جميع مستحقات الحكام بالمواسم السابقة بالكامل.

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وفى سياق مغاير استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على تحديد موقف تواجد الجماهير فى مباراة منتخب مصر أمام توجو المقرر لها 12 نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون ، وفقا لما تقرره اللجنة الطبية باتحاد الكرة واللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة لتحديد امكانية تواجد الجماهير بأعداد قليلة من أجل موازرة المنتخب في مباراة توجو والتي لا بديل للفراعنة الا الفوز من اجل استمرار المنافسة علي التأهل لأمم أفريقيا.

وكشفت مصادر لليوم السابع أن هناك اتجاها قويا بحضور أعداد قليلة من الجماهير لا يتخطى 2000 إلى 3000 مشجع فى المباراة وتوزيعهم على مدرجات الاستاد الذى سيستضيف مباراة المنتخب وتوجو والأقرب هو استاد القاهرة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا مثل ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول للملعب إلى جانب التباعد داخل الاستاد بين الجماهير.