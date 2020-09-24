شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سارة مؤمن لاعبة الطائرة: هوايتى التصوير وبحب ريا أبى راشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "سارة مؤمن" لاعبة الكرة الطائرة فى أندية الشمس والأهلى واعتذرت عن استكمال مشوارها مؤخرا فى الصيد بسبب ظروف دراسة ماجستير فى إدارة الأعمال للرياضية بكوريا الجنوبية، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



سارة مؤمن لاعب الطائرة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بعيدًا عن الرياضة هوايتي المفضلة هى التصوير سواء فوتوغرافي أو فيديو والمونتاج، بستمتع جدًا وأنا بمنتج الفيديوهات وبركب عليها الموسيقى وبختار النقلات المناسبة علشان أطلع الفيديو فى أحسن شكل ويكون حماسي جدًا وأى حد يشوفه يتبسط.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

علشان أكون أمينة أنا مش من هواة المطبخ خالص! وكمان مش بطبخ كتير، ولكن جربت أعمل بيتزا وكوكيز من A-Z وكان طعمهم تُحفة.

من نجمك المفضل؟

رايا أبي راشد، أنا بحبها من وأنا عندى12 سنة مثلًا، بحب جمالها الهادى وروحها الخفيفة وتألقها المُستمر واحترافيتها فى شغلها وإيجادتها للغات كتيرة.



سارة مؤمن 1

من مطربك المفضل؟

طبعًا من غير كلام المُغني الأمريكى فرانك سينترا!

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكوني أيه ؟

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كاتبة (مؤلفة كتب) و life coach

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

أنا لما بتعاكس مبعرفش أسكت خالص، مش بستخدم العنف ولكن بهزق اللى بيعاكس لأنه مش من حقة إنه ييجى على حريتى بكلمة أو بفعل.



سارة مؤمن لاعبة طائرة الأهلى لاسابقة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

جمال زبيدة ثروت، ورقة مريم فخر الدين، ورُقي فاتن حمامة.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الاتنين جدًا، بس كل واحد ليه وقته المُناسب.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

أفضل أتجوز من شخص رياضي طبعًا، ولكن ده ميمنعش أنى ممكن أرتبط بشخص غير رياضي، فى الأول والآخر الرياضة مش مهمة ومفيش أى حاجه مهمة قد الاحترام والحب والتقدير المُتبادل.