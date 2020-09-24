شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نادى مصر يكشف نقطة فارقة فى ثلاثية الأهلى ومفاجأة ضائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق عبد الله، المدير الفنى لنادى مصر، أنه كان يلعب من أجل تحقيق مفاجأة أمام الأهلي وخطف النقاط الثلاث، ولكن كان الأمر صعباً أمام فريق قوى استطاع حسم لقب الدورى المصرى هذا الموسم، وقال عبدالله فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "لعبنا بطريقة هجومية أمام الأهلي، كنا فى حاجة للفوز، والمباراة كانت صعبة أمام فريق كبير".

وأضاف مدرب نادى مصر، "اللاعبون نفذوا خطة الجهاز الفنى، حاولنا الاعتماد على الهجمات المرتدة، وحصلنا على ركلة الجزاء، وإضاعة الركلة نقطة فارقة فى سير اللقاء، لو نجحنا فى التعادل كانت أحداث المباراة ستختلف تمامًا".

وتابع عبد الله، "حتى الآن لا توجد عروض رسمية لضم لاعبين من نادى مصر، والأمور ستتحدد فى نهاية الموسم الحالي".

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وأشار مدرب الفريق إلى أن استحواذ شركة استثمارية على نادى مصر أمر يخص مجلس الإدارة، سأكمل مسيرتى حتى نهاية الموسم، والكلام كان على استمرارى لموسم آخر.

وفاز فريق الاهلى على نظيره فريق مصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلى رسمياً مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 فى تاريخه، سجل ثلاثية الاهلى عمرو السولية وكهربا وأجاى وشهدت المباراة تألق محمد الشناوى حارس الاهلى الذى تصدى لركلة جزاء أحتسبها محمود بسيونى حكم المباراة لفريق مصر كما تألق الشناوى وأنقذ فريقه من عدة فرص مُحققة ليواصل التألق خلال الموسم الحالى بجدارة.

وقدم فريق مصر عرض جيد لمدة 60 دقيقة وأهدر أكثر من فرصة ويُحسب له "كفاحه" طوال المباراة لكن "خبرة" الاهلى ولاعبيه حسمت الفوز للأهلى ليرفع الأخير رصيده إلى 76 نقطة ويتربع على القمة فيما تجمّد رصيد فريق مصر عند 20 ويبقى فى المركز السابع عشر وقبل الأخير.