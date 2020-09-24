شكرا لقرائتكم خبر عن مكتشف محمد الشناوى يتحدث عن أول لقاء مع "الأسد" القادم من الحامول للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى عادل عبد الرحمن، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، بإمكانيات محمد الشناوى حارس الفراعنة والمارد الأحمر، وكتب عادل عبد الرحمن عبر حسابه على تويتر، "لم أشك لو لحظة فى قيمة وإمكانيات محمد الشناوى عندما تعاقدت معه من نادى الحامول، يتذكر الشناوى أول كلمة كانت موجهة له منى فى أول تدريب معى ستكون حارس مرمى مصر الأول.. بالفعل أنت حارس مصر الأول.. راهنت عليك والحمد الله كسبت الرهان.. بالتوفيق يا أسد."

وتفصل 90 دقيقة محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، عن معادلة رقم شريف إكرامى حارس مرمى المارد الأحمر المنضم لبيراميدز، ويستحق الشناوى لقب "ملك" الكلين شيت فى الإيجبشيان ليج هذا الموسم، فقد خاض الأهلى حتى الآن 29 مباراة فى مسابقة الدورى، تمكن من تحقيق الفوز فى 25 منها وتعادل فى 3 مباريات، فيما تلقى خسارة وحيدة، ولم تستقبل شباكه سوى 8 أهداف فقط، ليصبح صاحب خط الدفاع الأقوى فى البطولة.

وكان الشناوي شريكا فى هذا الرقم، ودافع بصلابة وبسالة عن عرين الأهلي، وتألق فى تصدياته الرائعة التى منعت المنافسين من هز شباكه، ونجح فى الخروج بشباك نظيفة على مدار 22 مباراة من أصل 29 جولة خاضها الفريق، متفوقاً على كافة حراس فرق الدورى هذا الموسم، فضلاً عن تصديه لركلات الجزاء ببراعة.

ويحتاج الشناوى مباراة فيما تبقى من مباريات الموسم الجارى يحافظ خلالها الحارس الدولى على نظافة شباكه لتحطيم الرقم القياسى فى عدد مرات الخروج بشباك نظيفة فى موسم واحد فى تاريخ بطولة الدورى الممتاز والمسجل أيضا باسم النادى الأهلى، ولكن من خلال حارسه السابق المنضم لبيراميدز شريف إكرامى والذى حققه موسم 2016 - 2017 بالحفاظ على نظافة شباكه فى 23 مباراة بالدورى.

وينتظر الشناوى معادلة رقم إكرامى القياسى أمام طنطا السبت المقبل بالجولة 30، ليتهيأ خلال الموسم الجارى لكسر الرقم الصامد منذ 3 سنوات ومن ثم يسعى فى المباريات التى تلى مواجهة أبناء السيد البدوى للانفراد بالرقم القياسى فى تاريخ الكرة المصرية.

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وفى منتصف موسم 2019-2020، وفى ظل قرار الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر مواصلة الاعتماد على محمد الشناوى فى مركز حارس المرمى الأساسي، قرر شريف إكرامى عدم الاستمرار مع الأهلي والرحيل مع نهاية عقده فى 30 يونيو الماضى، وانضم شريف إكرامى إلى صفوف نادى بيراميدز فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي، وبدأ مؤخرًا الانخراط فى تدريبات ناديه الجديد بعد أن توترت علاقته بالقلعة الحمراء إثر إنتقال صهره رمضان صبحى لبيراميدز أيضاً ودوره فى هذه الصفقة .

وتُوج شريف إكرامى مع الأهلى بسبعة ألقاب دورى وبكأس مصر مرة واحدة، وبالسوبر المصرى 6 مرات، وبكأس الكونفدرالية مرة، وبدورى أبطال إفريقيا مرتين وبالسوبر الإفريقى مرتين، وتبقى بطولة الدورى الحالية هى البطولة رقم 20 فى تاريخ الحارس مع القلعة الحمراء.