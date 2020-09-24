شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحتفل بـعيد ميلاد لاعب الزمالك بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت الصفحة الرسمية لموقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، بالمغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الذي اتم عامه الـ 26 اليوم «الخميس».
وقامت الصفحة الرسمية لـ «كاف» على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بالإحتفال بميلاد اللاعب وقالت، «عيد ميلاد سعيد للاعب الوداد المغربى والزمالك المصرى، النجم أشرف بن شرقى».
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