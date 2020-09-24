شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف»: «الكعبي» لا يحق له المشاركة مع الوداد أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، ما تم تداوله في تقارير إعلامية بالصحافة المغربية، عن مشاركة أيوب الكعبي، المنضم حديثًا إلى نادي الوداد المغربي، أمام الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين في إياب منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد إتمام قيده بالقائمة الأفريقية.

وتفتح مرحلة الانتقالات الصيفية في المغرب بعد مباراة الذهاب المحدد لها منتصف أكتوبر المقبل، وأفاد كاف أن اللائحة تمنع مشاركة االكعبي في النسخة الحالية من البطولة الأفريقية، ويجب أن يتم قيده من جديد رغم مشاركته مع الوداد في الأدوار الأولى من البطولة قبل احترافه في الصين، وبالتالى لن يشارك أمام الأهلي ذهاباً وإياباً.