شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في «الأثقال» لتعيين «محجوب» رئيسًا للجنة المؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار قرار اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بتعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب الرئيس السابق، حالة من الغضب لدى العديد من اللاعبين القدامى والحاليين خاصة أن محجوب تم تجميده من قبل الأولمبية بعد فضيحة أزمة المنشطات التي تسببت في إيقاف مصر دوليًا.

وأعلن عددا كبيرا من اللاعبين تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزاة الرياضة اعتراضا على عودة المحجوب، بالتعيين رغم تسببه في حرمان مصر من المشاركة في أوليمبياد طوكيو.

وتتكون اللجنة من محمود محجوب رئيسا، وفى العضوية هانى شيخون وأدهم قليعى وأحمد عبدالموجود وكوثر الموجى ووفاء موسى وحسن فتحى.