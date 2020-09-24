شكرا لقرائتكم خبر عن تحسبًا لرحيل فايلر.. الخطيب يستقر على جهاز الأهلي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر مجلس إدارة الأهلي على جهاز فني مؤقت يقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حال رحيل السويسري رينيه فايلر خلال الأيام المقبلة.

ويقود الفريق الأحمر في حال تأكد رحيل رينيه فايلر، كل من محمد يوسف، مدير فني، وعادل مصطفى، مدرب عام.

وأصر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على السفر إلى بلاده 30 سبتمبر الجاري، عقب مباراة الفريق أمام الترسانة في الدوري.

وأكد مصدر داخل النادي إصرار فايلر على السفر لقضاء إجازة مع أسرته لمدة 5 أيام، وسط مخاوف من جانب مجلس إدارة النادي من استغلال المدرب بند في عقده يسمح له بفسخ التعاقد خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وأشار المصدر إلى أن فايلر أكد من قبل عدم رغبة أسرته في العيش خارج سويسرا، وهو ما أثار قلق إدارة الأهلي من إمكانية سفر المدرب وعدم عودته مرة أخرى.

ولفت المصدر إلى أن إدارة الأهلي لم تكن تتوقع تأجيل مباريات نصف النهائي الأفريقي ليقام في أكتوبر، وأن المباريات كانت ستقام في موعدها في سبتمبر، لذلك وافقت على وضع هذا البند اعتقادًا منها أن البطولة الأفريقية ستكون انتهت.

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