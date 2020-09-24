شكرا لقرائتكم خبر عن تحت أنظار الأهلي والزمالك.. موعد لقاء الرجاء والوداد بالدوري المغربي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد الرياضي، نظيره الرجاء، اليوم الخميس، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المغربي.

يدخل الرجاء المواجهة متصدرًا لقمة ترتيب جدول الدوري المغربي برصيد 48 نقطة من 24 مباراة، ويطارده نادي الوداد برصيد 47 نقطة من نفس عدد المباريات، وذلك قبل نهاية البطولة بخمس جولات.

تنطلق المباراة الساعة الثامنة والربع مساء اليوم، وتنقل عبر قنوات، الرياضية المغربية، وbeIN SPORTS HD.

وتراقب الأجهزة الفنية بالأهلي والزمالك المباراة لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريقين المغربيين، استعدادًا لمواجهات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي تجمع الأهلي ضد الوداد والزمالك أمام الرجاء.