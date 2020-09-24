شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأولمبية الدولية يلمح إلى عدم تأجيل الأولمبياد رغم استمرار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إلى عدم وجود نية لتأجيل أولمبياد طوكيو والتى تأجلت عاماً كاملاً عن موعد إقامتها بسبب تفشى جائحة كورونا.

وقال «باخ» إن عودة الأحداث الرياضية في الآونة الأخيرة تثبت أنه من الممكن تنظيم هذه الأحداث دون أى مخاطر بدون اللقاحات.

وتأجلت دورة ألعاب طوكيو الصيفية 2020 إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، وأزالت تصريحات باخ، الشكوك حول إمكانية تنظيم الدورة الأولمبية في العام المقبل أيضاً في ظل استمرار الأزمة الصحية حول العالم نتيجة استمرار تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار.