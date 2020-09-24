شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يسعى لتحطيم رقم إكرامي القياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، للنجاح في تحطيم الرقم القياسى المسجل باسم شريف إكرامي، المنتقل مؤخرا إلى بيراميدز، موسم 2016-2017 بالحفاظ على شباكه نظيفة 23 مباراة في الدوري الممتاز.

ويفصل الشناوى، مباراة وحيدة عن معادلة رقم إكرامي حيث حافظ على شباكه نظيفة 22 مباراة في الدورى ويتبقى أمامه 5 مواجهات لحفر اسمه في سجلات أصحاب الأرقام القياسية.

وشهدت مواجهة الأهلي ونادى مصر أمس، تألقا كبيرا ومساهمته في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة وتصديه لركة جزاء.