شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يسعى لتحطيم رقم إكرامي القياسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، للنجاح في تحطيم الرقم القياسى المسجل باسم شريف إكرامي، المنتقل مؤخرا إلى بيراميدز، موسم 2016-2017 بالحفاظ على شباكه نظيفة 23 مباراة في الدوري الممتاز.
ويفصل الشناوى، مباراة وحيدة عن معادلة رقم إكرامي حيث حافظ على شباكه نظيفة 22 مباراة في الدورى ويتبقى أمامه 5 مواجهات لحفر اسمه في سجلات أصحاب الأرقام القياسية.
وشهدت مواجهة الأهلي ونادى مصر أمس، تألقا كبيرا ومساهمته في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة وتصديه لركة جزاء.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,375
-
تعافي
91,843
-
وفيات
5,822
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشناوي يسعى لتحطيم رقم إكرامي القياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.