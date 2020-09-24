شكرا لقرائتكم خبر عن أين ذهب جيل الزمالك في ولاية باتشيكو الأولى؟ «7 مستمرين وثنائي ‏انتقل للأهلي»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد البرتغالي جايمي باتشيكو، لتولي القيادة الفنية لفريق الكرة بنادي الزمالك عقب ما يزيد عن 5 سنوات من رحيله عن أسوار القلعة البيضاء بعد ولاية أولى قصيرة.

باتشيكو تولى تدريب الزمالك في مطلع موسم 2014-2015 عقب إقالة حسام حسن من منصبه، وقاد الفريق في 12 مباراة منهم واحدة كان خلالها محمد صلاح هو من يتولى المهمة الفنية وإكتفى باتشيكو بمتابعة الفريق من على الدكة.

نستعرض من خلال التقرير التالي قائمة الزمالك في الولاية الأولى لباتشيكو في موسم 2014-2015 وما استجد بها ومصير من خرجوا منها.

7 نجوم بالزمالك حضروا بالولاية الأولى لباتشيكو

محمد أبوجبل كان على رأس قائمة الزمالك في ولاية البرتغالي، قبل أن يخرج للانضمام لسموحة ثم العودة مجدداً في الصيف الماضي لحراسة عرين القلعة ميت عقبة.

كذلك الظهير الأيمن حازم إمام، فخرج للإعارة لصفوف الاتحاد السكندري ثم عاد لصفوف الزمالك.

محمود عبدالرحيم جنش، كان ضمن قائمة الزمالك في ولاية باتشيكو الأولى وحتى الاّن.

محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر تواجد ضمن كوكبة نجوم الزمالك مع باتشيكو في موسم 2014-2015 قبل أن يرحل للانضمام لصفوف أهلي جدة السعودي ثم العودة للنادي الأبيض في الصيف الماضي.

طارق حامد لاعب الارتكاز لازال لاعباً في صفوف الزمالك منذ قدومه في صيف 2014 وحتى الاّن ليكون حاضراً في ولاية ثانية لباتشيكو.

يوسف أوباما هو واحد ممن رحلوا وعادوا للزمالك ليكون على موعد مع ولاية ثانية للمدير الفني البرتغالي، حيث تواجد ضمن قائمة موسم 2014-2015 قبل أن يخرج لاعارتين بدجلة والاتحاد السكندري ثم العودة في الموسم الماضي.

الجناح الأيمن مصطفى فتحي، واحد من ضمن 7 نجوم بالزمالك شهدوا على الولاية الأولى للبرتغالي قبل 5 أعوام ماضية، فخرج فتحي لإعارة بالتعاون السعودي ثم عاد مجدداً قبل موسمين.

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ثنائي يلعب بصفوف الأهلي

ياسر إبراهيم مدافع الزمالك الذي كان ضمن قائمة لاعبي الفريق في موسم 2014-2015 يلعب بصفوف الأهلي الاّن، بعدما رحل من الأبيض لصفوف سموحة ومنه إلى القلعة الحمراء في شتاء 2019.

كذلك مؤمن زكريا، أحد نجوم ولاية باتشيكو الأولى في الزمالك، رحل لصفوف الأهلي بعد رحيل البرتغالي عن القلعة البيضاء بأيام قليلة، قبل أن يبتعد مؤمن عن الملاعب قراب عام مضى بسبب مرضه.

باقي الراحلين عن الزمالك في ولاية باتشيكو.. أين هم الاّن؟

أما عن باقي نجوم الزمالك الذين حضروا ولاية باتشيكو الأولى، فسنجد أحمد دويدار لاعباً بصفوف الانتاج الحربي، وإسلام جمال بصفوف الاتحاد السكندري، وحمادة طلبة بصفوف بتروجت، بينما يلعب لبيراميدز في الوقت الحالي كل من الحارس أحمد الشناوي، والمدافع على جبر، والظهير الأيمن عمر جابر، ولاعب الوسط أحمد توفيق، وصالح موسى لاعباً بصفوف المنيا، ورضا العزب كانت محطته الأخيرة مع الترسانة في الموسم المنصرم، وإبراهيم صلاح بصفوف المقاولون، في حين اعتزل أحمد عيد الملاعب.

ويلعب ابراهيم عبدالخالق لاعب الوسط في صفوف الانتاج، بينما أنهى محمد شعبان مسيرته بالملاعب عقب تحربة المقاولون العرب، ومعروف يوسف بصفوف المقاولون، كذلك أيمن حفني لازال مقيداً بصفوف الذئاب بعد أزمته الأخيرة مع النادي، ومحمد إبراهم صانعاً للألعاب في صفوف المقاصة، ومحمد خليفة الذي تم تصعيده في ولاية باتشيكو لاعباً في أسوان، ويلعب أحمد سمير بصفوف طلائع الجيش، وأحمد حسن مكي مهاجماً لفريق حرس الحدود، في حين يقود خالد قمر هجوم الاتحاد السكندري، وباسم مرسي مهاجماً للانتاج الحربي، وأحمد على يلعب بصفوف إنبي.