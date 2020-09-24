شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يسجل بعد صيام تهديفي عمره 222 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل محمود كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مع اصدقائه بعد تسجيله هدفا في مرمى نادى مصر وهو الهدف الذي سجله بعد صيام 222 دقيقة عن التهديف.

وكان آخر أهدافه سجلها في مرمى المصرى البورسعيدى 14 فبراير الماضى ضمن مباريات الجولة الأولى.

واعرب اللاعب عن أمله في أن يكون هدفه في مرمى نادى مصر بداية لاستعادة مستواه فنيا وبدينا وحقق الأهلي فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة على مضيفه فريق نادي مصر ضمن منافسات الجولة 29 من منافسات الدوري .