شكرا لقرائتكم مدرب نادي مصر : كنت ألعب من أجل تحقيق مفاجأة أمام الأهلي وخطف الثلاث نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق عبد الله المدير الفني لنادي مصر، أنه كان يلعب من أجل تحقيق مفاجأة أمام الأهلي، وخطف النقاط الثلاث، لكن كان الأمر صعب أمام فريق قوي استطاع حسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ، وقال عبدالله في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لعبنا بطريقة هجومية أمام الأهلي، كنا في حاجة للفوز، والمباراة كانت صعبة أمام فريق كبير".

وأضاف:" اللاعبين قاموا بتنفيذ خطة الجهاز الفني، حاولنا الاعتماد على الهجمات المرتدة، وحصلنا على ركلة الجزاء، وإضاعة الركلة نقطة فارقة في سير اللقاء، لو نجحنا في التعادل، كانت أحداث المباراة ستختلف تمامًا".

وواصل: "حتى الآن لا يوجد أي عروض رسمية لضم لاعبين من نادي مصر، والأمور ستتحدد في نهاية الموسم الحالي".

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وأكمل: "استحواذ شركة لستثمارية على نادى مصر، أمر يخص مجلس الإدارة، سأكمل مسيرتي حتى نهاية الموسم، والكلام كان على استمراري لموسم آخر".

وفاز فريق الاهلي على نظيره فريق مصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء،بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي رسمياً مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه، سجل ثلاثية الاهلي عمرو السولية وكهربا وأجاي وشهدت المباراة تألق محمد الشناوي حارس الاهلي الذى تصدى لركلة جزاء أحتسبها محمود بسيوني حكم المباراة لفريق مصر كما تألق الشناوي وأنقذ فريقه من عدة فرص مُحققة ليواصل التألق خلال الموسم الحالي بجدارة.

وقدم فريق مصر عرض جيد لمدة 60 دقيقة وأهدر أكثر من فرصة ويُحسب له "كفاحه" طوال المباراة لكن "خبرة" الاهلي ولاعبيه حسمت الفوز للأهلي ليرفع الأخير رصيده إلى 76 نقطة ويتربع على القمة فيما تجمّد رصيد فريق مصر عند 20 ويبقي في المركز السابع عشر وقبل الأخير.