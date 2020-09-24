شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن لـ محمد الشناوى: راهنت عليك والحمد الله كسبت الرهان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغنى عادل عبد الرحمن نجم الأهلى ومنتخب مصر الاسبق بإمكانيات محمد الشناوى حارس الفراعنة والمارد الأحمر ، وكتب عادل عبد الرحمن عبر حسابه على تويتر :"لم أشك لو لحظه في قيمة وامكانيات محمد الشناوي عندما تعاقدت معه من نادي الحامول ، يتذكر الشناوي اول كلمه كانت موجهه له مني في اول تدريب معايا ستكون حارس مرمي مصر الأول . بالفعل انت حارس مصر الأول.. راهنت عليك والحمد الله كسبت الرهان بالتوفيق يا أسد"

90 دقيقة تفصل محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر عن معادلة رقم شريف إكرامى حارس مرمى المارد الاحمر المنضم لبيراميدز ،ويستحق الشناوي لقب "ملك" الكلين شيت في الايجيبشن ليج هذا الموسم فقد خاض الأهلي حتى الآن 29 مباراة في مسابقة الدوري، تمكن من تحقيق الفوز في 25 منها وتعادل في 3 مباريات ، فيما تلقى خسارة وحيدة، ولم تستقبل شباكه سوى 8 أهداف فقط، ليصبح صاحب خط الدفاع الأقوى في البطولة.

وكان الشناوي شريكا في هذا الرقم، ودافع بصلابة وبسالة عن عرين الأهلي، وتألق في تصدياته الرائعة التي منعت المنافسين من هز شباكه، ونجح في الخروج بشباك نظيفة على مدار 22 مباراة من أصل 29 جولة خاضها الفريق متفوقا على كافة حراس فرق الدوري هذا الموسم فضلا عن تصديه لركلات الجزاء ببراعة

ويحتاج الشناوي مباراة فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري يحافظ خلالها الحارس الدولي على نظافة شباكه لتحطيم الرقم القياسي في عدد مرات الخروج بشباك نظيفة في موسم واحد في تاريخ بطولة الدوري الممتاز والمسجل أيضا باسم النادى الأهلى ولكن من خلال حارسه السابق المنضم لبيراميدز شريف إكرامى والذى حققه موسم 2016 - 2017 بالحفاظ على نظافة شباكه فى 23 مباراة بالدوري.

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وينتظر الشناوي معادلة رقم إكرامي القياسي أمام طنطا يوم السبت المقبل بالجولة 30، ليتهيأ خلال الموسم الجاري، لكسر الرقم الصامد منذ 3 سنوات ومن ثما يسعى فى المباريات التى تلى مواجهة أبناء السيد البدوى للإنفراد بالرقم القياسى فى تاريخ الكرة المصرية.

وفي منتصف موسم 2019-2020، وفي ظل قرار الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر في مواصلة الاعتماد على محمد الشناوي في مركز حارس المرمى الأساسي، قرر شريف إكرامي عدم الاستمرار مع الأهلي، والرحيل مع نهاية عقده في 30 يونيو الماضي ،وانضم شريف إكرامي إلى صفوف نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي، وبدأ مؤخرًا الانخراط في تدريبات ناديه الجديد بعد أن توترت علاقته بالقلعة الحمراء إثر إنتقال صهره رمضان صبحى لبيراميدز أيضاً ودوره في هذه الصفقة .

وتُوج شريف إكرامي مع الأهلي بسبعة ألقاب دوري وبكأس مصر مرة واحدة، وبالسوبر المصري 6 مرات، وبكأس الكونفدرالية مرة، وبدوري أبطال إفريقيا مرتين وبالسوبر الإفريقي مرتين ، وتبقى بطولة الدوري الحالية هي البطولة رقم 20 في تاريخ الحارس مع القلعة الحمراء.

لم أشك لو لحظه في قيمة وامكانيات محمد الشناوي عندما تعاقدت معه من نادي الحامول ، يتذكر الشناوي اول كلمه كانت موجهه له مني في اول تدريب معايا ستكون حارس مرمي مصر الأول .