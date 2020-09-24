ديربي الوداد والرجاء يحبس أنفاس البيضاويين

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"الخليج 365" من الدار البيضاء: يستضيف فريق الوداد فريق الرجاء البيضاوي ، اليوم الخميس، في مواجهة قوية على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب الدورة الـ25 من البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم.

ويدخل الغريمان البيضاويان اللقاء، الذي سيديره الحكم رضوان جيد، بحسابات ورهانات مختلفة، تشترك في رغبة كل طرف في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له الاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري الاحترافي.

ويسعى الرجاء، الذي يتصدر ترتيب البطولة الاحترافية المغربية بـ48 نقطة، إلى تأكيد عروضه القوية هذا الموسم وتحقيق الانتصار على غريمه التقليدي لتعميق الفارق في الصدارة، أو حتى تسجيل نتيجة التعادل التي ستجمد فارق النقاط مع غريمه في نقطة واحدة.

ويدخل الوداد، الذي يحتل المرتبة الثانية بـ47 نقطة، بخيار الانتصار الذي سيمكنه من استعادة الصدارة وضمان مواصلة رحلة الاحتفاظ باللقب الذي حصده الموسم الماضي.

ونظرا لظروف الجائحة والإجراءات الاحترازية المسطرة من طرف المسؤولين للحد من تفشي وباء (كورونا)، يتواجه الفريقان في لقاء الموسم في غياب الجمهور الذي تحول، في السنوات الأخيرة، إلى أهم عنصر يؤثث للمواجهات ويعطي للديربي البيضاوي إشعاعه وشهرته عبر العالم.