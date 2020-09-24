شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لإعلان رحيل فايلر.. والخطيب يُحدد البدائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسئولو النادى الأهلى لإعلان موقفهم النهائى بشأن مصير السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، سواء باستمراره وهو الاحتمال الأضعف للغاية أو الرحيل، وهو الأقرب للتنفيذ بنسبة كبيرة جداً، حيث يعقد محمود الخطيب رئيس الأهلى خلال الساعات المقبلة جلسة مع المدير الفنى لحسم مصيره بشكل نهائى، وتتجه النية فى الأهلى لتوجيه الشكر للمدرب السويسرى وعدم استكماله مشواره مع الفريق، على أن يتم تعيين جهاز فنى وطنى يضم محمد يوسف مديراً فنياً ومعه سامى قمصان وعادل مصطفى وطارق سليمان مدرباً لحراس المرمى لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

ومن المقرر أن يعلن الأهلى رحيل فايلر قريباً جداً، حيث لن يستكمل مشواره مع الفريق فى بطولة أفريقيا وقد يرحل بعد مباراة طنطا بعد غد، السبت، فى الدورى وربما يرحل قبلها لأن مسئولى القلعة الحرماء يرغبون فى حسم هذا الملف الشائك، خاصة أن الخطيب عقد جلسة مع فايلر الاثنين الماضى أعلن خلالها المدرب السويسرى أنه لا يشعر بالراحة فى النادى ويرغب فى العودة لبلاده بسبب ظروف أسرية خاصة بعد إصابة مساعده ديفيد سيزا بـ"كورونا" وهو ما جعل مسئولى الأهلى يستعدون للاستغناء عن المدير الفنى حتى لا يفاجئهم بالسفر إلى سويسرا وعدم العودة مرة أخرى بعدما طلب السفر إلى بلاده فى الأول من أكتوبر المقبل فى أجازة لمدة أربعة ايام.

المدير الفنى للأهلى حدد عدة مطالب أخرى مُبالغ فيها للبقاء منها السماح له للسفر كل شهرين لمدة خمسة أيام للاطمئنان على أسرته، بجانب الحصول على راتبه فى الأول من كل شهر، لاسيما أنه يحصل عليه يوم 4 أو 5 بعد أزمة كورونا، أما الثالث فكان إجراء بعض التغييرات على جهازه المعاون، وأبلغه الخطيب بالموافقة على كل هذه الطلبات باستنثاء طلب السفر كل شهرين 5 أيام، حيث يرى رئيس النادى هذا الطلب مُبالغ فيه وغير منطقي، وبعد ساعات قليلة سوف يعلن الأهلى التفاصيل بكل شفافية بعد قرار المدرب".

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وتشير الدلائل والمعلومات تُشير إلى أن فايلر سيرحل عن الاهلى خلال أيام قليلة، ولن يستمر حتى مباراة الوداد المغربى يوم 17 أكتوبر المقبل بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويمتلك المدرب السويسرى مُهلة من الأول حتى العاشر من أكتوبر المقبل لفسخ عقده مع النادى دون شروط جزائية، ونفس الحال بالنسبة للأهلى، وفى حال انتهاء مُهلة العشرة أيام دون فسخ العقد من أحد الطرفين يصبح العقد بينهما مُمتداً حتى الموسم المقبل.

إدارة الأهلى باتت على يقين بأن المدرب السويسرى لا يرغب فى البقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل، وهو ما ألمح له فى جلسته الأخيرة مع الخطيب، والتى أكد فيها أنه يشعر بحالة من القلق وعدم الراحة بسبب غيابه عن أسرته طوال الفترة الماضية وكذلك توابع جائحة كورنا التى لم تنته بعد لاسيما عقب إصابة ديفيد سيزا.

وأوضح مصدر أن فايلر قال لمسئولى الأهلى إنه يرغب فى استكمال بطولة أفريقيا وبعدها قد يرحل وقد يستمر لكن هذا الرد لم يعجب الخطيب الذى بات مُقتنعاً ومعه لجنة التخطيط وتحديداً رئيسها محسن صالح بفكرة رحيل المدرب السويسرى قبل مباراة الوداد، بل إن الخطيب ومحسن صالح استقرا بنسبة كبيرة على رحيل فايلر قريباً جداً حيث يُفضّل الثنائى رحيل المدرب حالياً عن رحيله بعد أفريقيا سواء حصد الفريق لقبها أو لم يحصده.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب انزعج من حديث فايلر المُستمر عن عدم الاستقرار والقلق خلال وجوده فى مصر، خاصة أن المدرب السويسرى بالغ فى قلقه بل إن هذا القلق انعكس على نتائج الفريق وتركيز المدير الفنى مع الأهلى مؤخراً وتحديداً بعد عودة النشاط عقب "كورونا"، لذا فإن رئيس الأهلى بات يُفضّل رحيل المدرب حالياً عن استمراره حتى يحسم الفريق مصيره فى بطولة أفريقيا.