شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفع راتب فايلر بأثر رجعى أثناء مفاوضات تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر لليوم السابع أن إدارة الأهلى وافقت على رفع راتب السويسرى رينيه فايلر لـ200 ألف دولار شهرياً، بدلاً من 185 ألفاً أثناء تجديد عقده فى يونيو الماضي، على أن يتم ذلك من تاريخه رغم انتهاء العقد الأول بنهاية الموسم الجارى، وبدأ فايلر الحصول على راتبه بعد التعديل بداية من شهر يوليو الماضى على أن يستمر حصوله على هذا الرقم حتى نهاية الموسم المقبل حال استمراره على رأس القيادة الفنية، ولم يقم أحد الطرفين بفسخ العقد فى المدة القانونية بالعقد المقررة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، فى الوقت الذى لم يتم رفع راتب جهازه المعاون.

ونشب خلاف بين رينيه فايلر وإدارة ناديه خلال الساعات الماضية، وبالتحديد عقب انتهاء الجلسة التى جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادى، بسبب طلب فايلر الحصول على إجازة لمدة 4 أيام بعد مواجهة الترسانة فى الكأس، ليتم مطالبته بالتوقيع على عقد إضافى لترحيل موعد الفسخ فى عقده للفترة من 1 نوفمبر إلى 10 نوفمبر بدلاً من 1 أكتوبر إلى 10 أكتوبر، الأمر الذى رحب به فايلر، ولكنه طلب أن يكون التوقيع أثناء إجازته فى سويسرا وبعد الاستجابة لعدد من الشروط، وهو ما رفضته إدارة الأهلى التى أصرت على توقيعه قبل السفر ليرفض المدرب السويسرى.

وبدأت إدارة الأهلى فى وضع سيناريو تحسباً لرحيل فايلر، وهو ضم محمد يوسف للجهاز تمهيداً لتوليه المسئولية فى ظل تعذر إقالة المدرب السويسرى قبل يوم 1 أكتوبر لعدم تحمل الشرط الجزائى، فى الوقت الذى لن يقدم فايلرعلى هذه الخطوة قبل هذا التاريخ أيضاً لنفس السبب.

ويعقد فايلر جلسة جديدة مع إدارة الأهلى اليوم ستشهد وضع النقاط فوق الحروف، إما برحيل المدرب نهائياً خلال الساعات القليلة المقبلة، وإما استمراره حتى نهاية بطولة دورى أبطال أفريقيا، على أن يرحل بعد انتهاء البطولة مباشرة.