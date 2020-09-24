شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يؤدى مرانا استشفائيا فى الأهلي وتدريبات قوية لـ شوبير وحمزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمد الشناوى، حارس الأهلى، تدريبات استشفائية صباح اليوم على هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة طنطا، حيث خاض جلسة في الجيم وقام بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية وفقا للبرنامج التدريبى الذى خاضته المجموعة التى شاركت فى مباراة الفريق أمس أمام نادى مصر التى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، فيما خاض مصطفى شوبير وحمزة علاء حارسا الفريق مراناً قوياً صباح اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس بالنادي. وخاض شوبير وحمزة علاء تدريبات منفردة اشتملت على التصويب والكرات العرضية، وبعض الفقرات المتنوعة الخاصة بتدريب الحراس.

ويستعد الأهلى لمواجهة طنطا والتى تقام السبت المقبل باستاد الأهلى بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة ٣٠ فى بطولة الدورى الممتاز التى توّج بها الأهلى مؤخراً للمرة الخامسة على التوالى والـ42 فى تاريخه.

على صعيد متصل، أبدى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق سعادته بالفوز الذى تحققه على نادى مصر بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت ضمن الجولة الـ29 من مسابقة الدورى، وقال فايلر فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة، "بدأنا المباراة بشكل ضاغط، وسجلنا هدف مبكر، ونجحنا فى الفوز، وأعتقد أن اللاعبون قدموا أداءا جيدًا، وأضاف، "أركز تمامًا فى المباريات، ومن حقى رؤية عائلتى خاصة فى ظل ظروف كورونا، ولا أحب أن أكون جزء من الشائعات التى يتم إطلاقها فى الفترة الأخيرة، حاليا أنا أركز حاليا فى عملي".

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وواصل السويسرى، "إشراك أحمد فتحى فى مركز الجناح بسبب وجود أزمة فيه خلال المباريات السابقة، وأجرب اللاعبين من أجل البحث عن حلول، بدأنا بشكل جيد فى الموسم الحالى على مستوى الجناحين، لكن بعد العودة لم تكن الحلول كثيرة، لذلك فالهدف من التجربة هو البحث عن حلول".

وأكمل:"من الصعب تقييم حسين الشحات بعد غيابه الطويل، لكن سعداء بعودته، خاصة أن فترة غيابه طالت، وبالتالى فأنه سيحصل على الفرصة للعب بشكل تدريجي".، وتابع رينيه فايلر:" لن أتحدث فى مسألة عقدى أو البنود الموجود فيه، هى شئون داخلية خاصة يتم مناقشتها داخل النادي، لا يجب التحدث فيها إعلاميًا".

وأردف: "عندما سافرت سويسرا، هناك 9 أشخاص من 10 قالوا لن يعود، ولكن عدت وأكملت مسيرتى ولا علاقة لى بتلك الشائعات، ونلعب من أجل تحقيق البطولات مع الأهلى ومصيرى سوف أناقشه مع إدارة النادى فقط".

وأتم قائلا: "هدفنا تحقيق البطولتين القادمتين دورى أبطال إفريقيا وكأس مصر بعد تحقيق الدورى المصري، أريد تحقيق الثلاثية مع الأهلي".