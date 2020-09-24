شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرى "رابيد تيست" استعدادا لمواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريق الأهلي تحليل رابيد تيست قبل انطلاق المران صباح اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة طنطا السبت المقبل فى الدورى الممتاز، وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفنى تحليل رابيد تيست وفقا للبروتوكول الطبى الذي يؤكد على إجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويلتقي الأهلي مع طنطا مساء السبت المقبل باستاد الأهلى بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 فى بطولة الدورى الممتاز، وفاز الأهلي على فريق مصر أمس، الأربعاء، بثلاثية نظيفة على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري التى حسمها الأهلي مؤخراً للمرة الخامسة على التوالى والـ42 في تاريخه.

من ناحية أخرى، أبدى رينيه فايلر المدير الفني للفريق سعادته بالفوز على نادى مصر بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت ضمن الجولة الـ29 من مسابقة الدوري، وقال فايلر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، "بدأنا المباراة بشكل ضاغط، وسجلنا هدفا مبكرا، ونجحنا فى الفوز، وأعتقد أن اللاعبين قدموا أداءً جيداً".

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وأضاف فايلر، "أركز تمامًا فى المباريات، ومن حقي رؤية عائلتي خاصة فى ظل ظروف كورونا، ولا أحب أن أكون جزءاً من الشائعات التى يتم إطلاقها في الفترة الأخيرة، حاليا أنا أركز حاليا في عملي".

وتابع المدرب السويسرى، "إشراك أحمد فتحي فى مركز الجناح بسبب وجود أزمة فيه خلال المباريات السابقة، وأجرب اللاعبين من أجل البحث عن حلول، بدأنا بشكل جيد فى الموسم الحالي على مستوى الجناحين، لكن بعد العودة لم تكن الحلول كثيرة، لذلك فالهدف من التجربة هو البحث عن حلول".

وأضاف فايلر، "من الصعب تقييم حسين الشحات بعد غيابه الطويل، لكن سعداء بعودته، خاصة أن فترة غيابه طالت، وبالتالي فأنه سيحصل على الفرصة للعب بشكل تدريجي".، وتابع رينيه فايلر:" لن أتحدث في مسألة عقدي أو البنود الموجود فيه، هي شئون داخلية خاصة يتم مناقشتها داخل النادي، لا يجب التحدث فيها إعلاميًا".

وأردف: "عندما سافرت سويسرا، هناك 9 أشخاص من 10 قالوا لن يعود، ولكن عدت وأكملت مسيرتي ولا علاقة لي بتلك الشائعات، ونلعب من أجل تحقيق البطولات مع الأهلي ومصيري سوف أناقشه مع إدارة النادي فقط" ، وأتم قائلا: "هدفنا تحقيق البطولتين القادمتين دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر بعد تحقيق الدوري المصري، أريد تحقيق الثلاثية مع الأهلي".