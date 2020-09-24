شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفع شعار "لا وقت للراحة" استعداداً لمواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النادي الأهلي استعداداته للمواجهة المقبلة من منافسات الدورى الممتاز أمام نادى طنطا دون إراحة اللاعبين، ونشر الأهلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، منذ قليل، صورا من تدريبات الفريق التى ظهرت عليها ملامح القوة وتركيز اللاعبين فى التدريبات المقامة على استاد التتش، اليوم، وعلقت قائلة، "لا وقت للراحة.. المران يتواصل استعدادًا للمواجهات القادمة".

وخاض محمد الشناوى، حارس الأهلى، تدريبات استشفائية صباح اليوم على هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة طنطا، حيث خاض جلسة في الجيم وقام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية وفقا للبرنامج التدريبى الذى خاضته المجموعة التى شاركت فى مباراة الفريق أمس أمام نادى مصر التى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة.



محمد الشناوى فى التدريبات



تدريبات الاهلى استعدادا لطنطا

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فيما خاض مصطفى شوبير وحمزة علاء حارسا الفريق مراناً قوياً صباح اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس بالنادي. وخاض شوبير وحمزة علاء تدريبات منفردة اشتملت على التصويب والكرات العرضية، وبعض الفقرات المتنوعة الخاصة بتدريب الحراس.



معلول فى تدريبات الاهلى

ويستعد الأهلى لمواجهة طنطا والتى تقام السبت المقبل باستاد الأهلى بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة ٣٠ فى بطولة الدورى الممتاز التى توّج بها الأهلى مؤخراً للمرة الخامسة على التوالى والـ42 فى تاريخه.

على صعيد متصل، أبدى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق سعادته بالفوز الذى تحققه على نادى مصر بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت ضمن الجولة الـ29 من مسابقة الدورى، وقال فايلر فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة، "بدأنا المباراة بشكل ضاغط، وسجلنا هدف مبكر، ونجحنا فى الفوز، وأعتقد أن اللاعبون قدموا أداءا جيدًا، وأضاف، "أركز تمامًا فى المباريات، ومن حقى رؤية عائلتى خاصة فى ظل ظروف كورونا، ولا أحب أن أكون جزء من الشائعات التى يتم إطلاقها فى الفترة الأخيرة، حاليا أنا أركز حاليا فى عملي".