شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يحتفل بهدفه الأول مع الأهلي بعد سلسلة من الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، بأول أهدافه مع المارد الأحمر والذى أحرزه فى مباراة أمس أمام نادى مصر، والتى انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد سلسلة من الأزمات بداية من إيقافه 10 مباريات عقب أحداث مباراة الزمالك فى السوبر المحلى وكذلك مشاجرته مع زميله محمد الشناوى وتغريمه مليون جنيه، ونشر كهربا صورة بعد إحراز هدفه فى مباراة أمس عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق: "الحمد لله".





وسجل ثلاثية الاهلي أمام نادى مصر عمرو السولية وكهربا وأجايى، وشهدت المباراة تألق محمد الشناوي حارس الأهلي الذى تصدى لركلة جزاء احتسبها محمود بسيوني حكم المباراة لفريق مصر كما تألق الشناوي وأنقذ فريقه من عدة فرص مُحققة ليواصل التألق خلال الموسم الحالي بجدارة.

وقدم فريق مصر عرضا جيدا لمدة 60 دقيقة وأهدر أكثر من فرصة ويُحسب له "كفاحه" طوال المباراة لكن "خبرة" الاهلي ولاعبيه حسمت الفوز للأهلي ليرفع الأخير رصيده إلى 76 نقطة ويتربع على القمة فيما تجمّد رصيد فريق مصر عند 20 ويبقي في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

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ولعب الاهلي المباراة بتشكيل نكون من : محمد الشناوي، محمد هاني ،رامي ربيعة ،ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أليو ديانج ،عمرو السولية ، أحمد فتحي ،وليد سليمان، محمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن.

فيما جاء تشكيل نادي مصر على النحو التالي : عصام ثروت، علاء عطا ، محمود شبانة ، أحمد أوكا، مصطفى كالوشا، إسلام صلاح ،أحمد يوسف ،هشام عبد الحميد ،محمد جمال، مصطفى سلطان وكليف نياكيا.