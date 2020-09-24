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اللجنة الأولمبية تعين لجنة لتسيير أعمال اتحاد الأثقال برئاسة محجوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب تعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب الرئيس السابق بعد ابتعاده الفترة الماضية بسبب تجميده بناء على رغبته فى ظل التحقيق فى أزمة المنشطات التى تسببت فى إيقاف مصر دوليا، وتتكون اللجنة من كل من هانى شيخون وأدهم قليعى وأحمد عبد الموجود وكوثر الموجى ووفاء موسى وحسن فتحى. 

 

وتعمل هذه اللجنة لتيسير أعمال الاتحاد مع إعادة هذه اللجنة لهيكلة العمل وإعادة تشكيل اللجان، وقال مصدر داخل اللجنة الأولمبية مسبقا أن محجوب تجميده جاء بناء على رغبته قبل أن تقوم النيابة بتبرأته.

 


قرار اللجنة الاوليمبية

 

وتنتظر اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، تحديد جلسة في المحكمة الدولية بخصوص القضية التي رفعتها اللجنة من أجل رفع الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال المصري حتي يتمكن من المشاركة في اولمبياد طوكيو 2021 ، خاصة بعد ان تقرر إلغاء اللجنة المستقلة التى تسببت فى إيقاف لاعبى منتخب رفع الأثقال لمدة عامين، على خلفية ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا 2016.

 

واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عددا من القرارات فى اجتماعه العادى الذى عقد مساء الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية، واعتماد المصروفات والإيرادات للجنة الأولمبية خلال الفترة من 21 مايو حتى 22 سبتمبر، والموافقة على ما تم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب العامة بعد التوصل لاتفاق بتخفيض قيمة الضرائب المقررة ودفع المبلغ المحدد. 

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وإحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عدد من الشكاوى خلال الفترة الماضية.

 

وتضمنت الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك شكاوى باارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليا ومحليا.

 

قدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك بواقع خمس شكاوى مقدمة من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وشكوى من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وشكوى من مجلس إدارة النادى الأهلى وشكوى من هانى العتال نائب رئيس نادى الزمالك السابق وشكوى من عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق وشكوى من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق.

 

كما ناقش المجلس عددا من القرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.

 

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