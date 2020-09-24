اللجنة الأولمبية تعين لجنة لتسيير أعمال اتحاد الأثقال برئاسة محجوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب تعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب الرئيس السابق بعد ابتعاده الفترة الماضية بسبب تجميده بناء على رغبته فى ظل التحقيق فى أزمة المنشطات التى تسببت فى إيقاف مصر دوليا، وتتكون اللجنة من كل من هانى شيخون وأدهم قليعى وأحمد عبد الموجود وكوثر الموجى ووفاء موسى وحسن فتحى.
وتعمل هذه اللجنة لتيسير أعمال الاتحاد مع إعادة هذه اللجنة لهيكلة العمل وإعادة تشكيل اللجان، وقال مصدر داخل اللجنة الأولمبية مسبقا أن محجوب تجميده جاء بناء على رغبته قبل أن تقوم النيابة بتبرأته.
قرار اللجنة الاوليمبية
وتنتظر اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، تحديد جلسة في المحكمة الدولية بخصوص القضية التي رفعتها اللجنة من أجل رفع الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال المصري حتي يتمكن من المشاركة في اولمبياد طوكيو 2021 ، خاصة بعد ان تقرر إلغاء اللجنة المستقلة التى تسببت فى إيقاف لاعبى منتخب رفع الأثقال لمدة عامين، على خلفية ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا 2016.
واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عددا من القرارات فى اجتماعه العادى الذى عقد مساء الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية، واعتماد المصروفات والإيرادات للجنة الأولمبية خلال الفترة من 21 مايو حتى 22 سبتمبر، والموافقة على ما تم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب العامة بعد التوصل لاتفاق بتخفيض قيمة الضرائب المقررة ودفع المبلغ المحدد.
وإحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عدد من الشكاوى خلال الفترة الماضية.
وتضمنت الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك شكاوى باارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليا ومحليا.
قدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك بواقع خمس شكاوى مقدمة من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وشكوى من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وشكوى من مجلس إدارة النادى الأهلى وشكوى من هانى العتال نائب رئيس نادى الزمالك السابق وشكوى من عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق وشكوى من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق.
كما ناقش المجلس عددا من القرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.
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