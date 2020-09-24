شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعين لجنة لتسيير أعمال اتحاد الأثقال برئاسة محجوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب تعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب الرئيس السابق بعد ابتعاده الفترة الماضية بسبب تجميده بناء على رغبته فى ظل التحقيق فى أزمة المنشطات التى تسببت فى إيقاف مصر دوليا، وتتكون اللجنة من كل من هانى شيخون وأدهم قليعى وأحمد عبد الموجود وكوثر الموجى ووفاء موسى وحسن فتحى.

وتعمل هذه اللجنة لتيسير أعمال الاتحاد مع إعادة هذه اللجنة لهيكلة العمل وإعادة تشكيل اللجان، وقال مصدر داخل اللجنة الأولمبية مسبقا أن محجوب تجميده جاء بناء على رغبته قبل أن تقوم النيابة بتبرأته.



قرار اللجنة الاوليمبية

وتنتظر اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، تحديد جلسة في المحكمة الدولية بخصوص القضية التي رفعتها اللجنة من أجل رفع الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال المصري حتي يتمكن من المشاركة في اولمبياد طوكيو 2021 ، خاصة بعد ان تقرر إلغاء اللجنة المستقلة التى تسببت فى إيقاف لاعبى منتخب رفع الأثقال لمدة عامين، على خلفية ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا 2016.