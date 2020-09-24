شكرا لقرائتكم خبر عن "الفوز الأول" شعار الجونة وأسوان فى موقعة اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الجونة نظيره أسوان فى الخامسة والنصف عصر اليوم، الخميس، باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، بينما يعيش تماسيح النيل أفضل فتراتهم بعد الفوز على الزمالك بهدف دون رد فى نفس الجولة لأول مرة فى تاريخهم.

*ترتيب الجونة وأسوان فى جدول الدوري

ويحتل الجونة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلها وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 39 .

*تاريخ مواجهات الجونة وأسوان التقى الجونة وأسوان مرة واحدة فقط كانت فى الدور الأول لدوري هذا الموسم وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف تماسيح النيل محمد الصباحى وسجل أحمد حمدى هدف التعادل للجونة من ركلة جزاء فى اللقاء الذى أقيم على ستاد أسوان فى 7 يناير 2020 بالجولة الثانية عشرة للمسابقة .

*شحاته يبحث عن استعادة الانتصارات وكشرى يحذر من التهاون *شحاته يبحث عن استعادة الانتصارات وكشرى يحذر من التهاون

وطالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه باستعادة قطار الانتصارات للهروب من المأزق الذى وضع الفريق نفسه فيه حيث أصبح مطالباً بالفوز بمبارياته المقبلة لضمان البقاء بين الكبار في المقابل حذر أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لاعبيه من نغمة حسمهم البقاء في الدوري مؤكداً أن الفريق يزال في احتياج لأربعة نقاط أخرى حتى يتأكد بقاءه بشكل رسمي في الدوري الممتاز.

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*التشكيل المتوقع للجونة وأسوان

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام أسوان مكونا من: "محمود الغرباي، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، أكرم توفيق، سيرچ اكا، أحمد حمدي، آلان تشيامابادي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا، عمرو بركات".

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام الجونة مكونا من: "مسعد عوض ، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، محمد المرسي، سولمون منساه، محمد إسماعيل، كريم الطيب".