شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يقود مران الأهلى استعدادا لمواجهة طنطا ويجتمع بعبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركّز رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على تدريبات الكرة فى مران ‏الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعداداً لمواجهة طنطا مساء السبت المقبل باستاد الأهلى بمدينة السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ30 فى بطولة الدورى الممتاز، وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، وأجرى ‏الجهاز الفنى تقسيمة قوية فى وسط الملعب لتجهيز جميع اللاعبين.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة نادى مصر أمس، التى فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة، تدريبات استشفائية للتخلص من ‏الإجهاد العضلي.‏

فيما عقد رينيه فايلر جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ، ‏مدير الكرة بالنادى على هامش المران ضمن جلسات الثنائى التحضيرية قبل المباريات الرسمية؛ للحديث ‏فى كافة الجوانب الخاصة بالجانب الإدارى، وأجرى لاعبو الأهلى تحليل "رابيد تيست" قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم تحت ‏إشراف رينيه فايلر وجهازه المعاون.‏

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ويلتقى الأهلى مع طنطا مساء السبت المقبل على استاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ30 فى ‏بطولة الدورى الممتاز.‏

فيما خاض محمد الشناوى، حارس الأهلى، تدريبات استشفائية صباح اليوم على هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة طنطا، حيث خاض جلسة فى الجيم وقام بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية وفقا للبرنامج التدريبى الذى خاضته المجموعة التى شاركت فى مباراة الفريق أمس أمام نادى مصر التى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، فيما خاض مصطفى شوبير وحمزة علاء حارسا الفريق مراناً قوياً صباح اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس بالنادي.

وخاض شوبير وحمزة علاء تدريبات منفردة اشتملت على التصويب والكرات العرضية، وبعض الفقرات المتنوعة الخاصة بتدريب الحراس.