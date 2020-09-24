شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الأفريقي دليل باتشيكو أمام الرجاء المغربي فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بالزمالك، تسجيلا لمباريات الفريق الأخيرة فى الدورى، وكذلك مباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى ومباراتى الترجى فى دور الـ 8 لدورى أبطال أفريقيا لدراسة أداء ومستوى اللاعبين فى المباريات الأخيرة والمباريات الدولية استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى والمقرر لها منتصف أكتوبر المقبل فى ذهاب دور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

كما تسلم باتشيكو ملفا كاملا عن جميع لاعبى الفريق لدراسته عقب توقيع العقود رسميا، حيث يدرس باتشيكو لاعبى الزمالك قبل وصوله القاهرة، وكذلك تم إعداد ملف كامل عن مشوار الفريق هذا الموسم والمباريات المقبلة وعقود اللاعبين وتقرير عن المراكز التى يحتاجها الفريق فى الموسم المقبل أعده طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للفريق.

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واتفق مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الجديد للفريق على قيادة الزمالك بداية من مباراة الجونة المقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى، حيث يصل باتشيكو للقاهرة بعد غد السبت، على ان يتواجد فى استاد القاهرة لقيادة الفريق فنيا.

وأعلن نادى الزمالك عن تعيين البرتغالى جايمى باتشيكو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع الزمالك الأسبوع الماضي، وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن التعاقد مع جايمى باتشيكو بداية من اليوم وحتى نهاية الموسم المقبل.

وكشف مرتضى منصور عن حصول باتشيكو ومعاونيه الثلاثة على مليون و300 الف يورو سنويا، وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين مدحت عبد الهادى فى منصب المدرب العام ليكون المصرى الوحيد فى الجهاز، حيث سيتم استبعاد عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بعدما أصر باتشيكو على تعيين مدرب حراس مرمى أجنبى ضمن معاونيه وهو الشرط الذى كان احد الأزمات فى المفاوضات.