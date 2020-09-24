شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والكاف يحتفلان بعيد ميلاد أشرف بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تهنئة للمغربي أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 26 ، وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك، "‏عيد ميلاد سعيد للاعبنا أشرف بن شرقي، كل عام وأنت بخير".

كما احتفل الاتحاد الأفريقي "كاف" بعيد ميلاد بن شرقى قائلا، "عيد ميلاد سعيد للاعب الوداد السابق والزمالك الحالي أشرف بن شرقي".



أشرف بن شرقي



الكاف

كما احتفل الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع "إنستجرام" بعيد ميلاد نجم القلعة البيضاء المغربي أشرف بن شرقي، ونشر صورة له، مصحوبة بتعليق :" ‏عيد ميلاد سعيد للاعبنا أشرف بن شرقي، كل عام وأنت بخير.

أشرف بن شرقى من مواليد 24 سبتمبر 1994. بن شرقى تألق بشكل كبير للغاية برفقة الفارس الأبيض، وخطف قلوب العشاق والمحبين ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، ويعيش المغربى أزهى فتراته مع القلعة البيضاء حيث يعتبر الورقة الرابحة فى تتويج الأبيض بعدة بطولات مؤخرا.

بدأ بن شرقى رحلته مع الساحرة المستديرة بنادى المغرب الفاسى، واستطاع أن يخطف أنظار إدارة الوداد، فتم التعاقد معه، ليكون أحد أعمدة وداد الأمة.

لعب فى صفوف الوداد وتمكن من صناعة الفارق، إذ توج مع الفريق بدورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى، وبعدها رحل إلى صفوف الهلال السعودي.

لم تكن هذه التجربة ناجحة، ليخرج بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق لانس الفرنسي، وبعدها انتقل إلى نادى الزمالك مطلع هذا الموسم، استطاع بموهبته ومهارته أن يخطف قلوب مشجعى الزمالك، فقدم أداءً رائعًا منذ أن لمست قدماه القلعة البيضاء.

ديبالا العرب كما يحب أن يطلق عليه، منذ أن وقع على عقود الانضمام للزمالك وهو فى حالة فنية رائعة، إذ ساهم مع الفارس الأبيض فى تحقيق الألقاب، والفوز بأصعب المباريات.

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ساهم بن شرقى فى تتويج الزمالك بلقب بطولة كأس مصر، بعد تفوقه على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة حيث أضاف المغربى هدفين فى الدقيقة 63، و83

وساهم أشرف بن شرقي فى تتويج الزمالك بلقبين فى غضون ما يقرب من 6 أيام، حيث كان عنصرًا أساسيًا فى صعود الفارس الأبيض على منصات التتويج الإفريقية، بعد الفوز على الترجى التونسى فى السوبر الإفريقي.

وبعدها بأيام معدودة، كان بن شرقى ضمن كتيبة الزمالك التى تمكنت من حصد السوبر المحلي، بالفوز على الأهلى بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة فى وقتها الأصلى بالتعادل بدون أهداف.

وقاد المغربى أشرف بن شرقى زملاءه فى تأهل الزمالك إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيلتقى الأبيض نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، بعدما نجح فى قيادة الفريق للفوز على الترجى التونسى، فى ربع نهائى البطولة الإفريقية حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز خلالها بن شرقى الهدف الثانى للأبيض ونجح الزمالك فى التأهل حيث خسر فى رادس بهدف دون رد، ليتأهل بالفوز بمجموع المباراتين.

أشرف بن شرقى حصل على 6 بطولات فى مشواره القصير الذى يمتد لما يقرب من 5 مواسم فقط فى كرة القدم، إلا أنه نجح وباقتدار فى وضع اسمه بين الكبار داخل القارة السمراء، ويرتبط بن شرقى مع الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم حتى 2022 .