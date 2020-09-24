شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأسبوع الـ29 للدورى اليوم تحت شعار "اخدم نفسك بنفسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اخدم نفسك بنفسك" شعار مباريات اليوم فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى بعد وصول قطار المسابقة إلى مراحله النهائية، وأصبح لكل نقطة حسابها الخاص، خاصة فى منطقة الهبوط التى تسعى أكثر من خمس فرق الهروب من تلك الدوامة والبقاء بالدورى، وأن هناك عدداً من أندية الجماهيرية تعانى فى الموسم الحالى وعلى رأسها الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى حيث يحتل الأول المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة، بينما يحتل أبناء بورسعيد المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة ولديهم مباراتان مؤجلتان أمام الإسماعيلى والاتحاد السكندرى.

وتقام اليوم أربع مواجهات غاية فى القوة والأهمية والندية ويدخل كل فريق بمعنويات وطموحات خاصة، فالبعض يسعى للهروب من القاع وهناك أندية تسعى لتحسين مركزها بينما يحاول بيراميدز الليلة الضغط على الزمالك لاقتناص المركز الثانى بالدورى.

وادى دجلة – سموحة

يستضيف فى الثالث عصر اليوم وادى دجلة على ملعبه باستاد بتروسبورت نظيره سموحة فى لقاء صعب لأصحاب الأرض بعد خسارتهم المباريات الثلاث الأخيرة وهو ما أدى لتوقف رصيدهم عند 27 نقطة فى المركز السادس عشر ويحتاج للفوز للتقدم خطوة مهمة فى جدول الترتيب ، بينما يحاول الموج الازرق استثمار حالة النشوة التى خلقها الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة أحمد سامى بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين أمام الجونة والمصرى والتعادل من قبلهما أمام الزمالك بثلاثة أهداف لمثليهما وهو ما جعلهم يطمحون فى اللعب على المركز الرابع للمسابقة أو الإحتفاظ بالمركز الخامس على أقل تقدير .

المصرى – الإنتاج الحربى

يخوض المصرى لقاء اليوم أمام الإنتاج الحربى فى لقاء صعب لأبناء على ماهر بعدما تعقدت الأمور داخل المدينة الباسلة بعد الهزيمة الأخيرة أمام سموحة بهدفين نظيفين وتوقف رصيدهم عند النقطة 29 فى المركز الرابع عشر ، ويبحث على ماهر عن التشكيلة المثلى لخطف الثلاث نقاط خاصة وأنه يعلم أن الإنتاج الحربى سيخوض اللقاء وهو يرغب أيضا فى تحقيق الثلاث نقاط للإبتعاد اكثر فى جدول الترتيب بعدما نجح فى الأسبوع الأخير للمسابقة بالعودة للإنتصارات بالفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف وهو ما رفع رصيده إلى 33 نقطة فى المركز الحادى عشر .

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الجونة – أسوان

يعد لقاء الجونة وأسوان أصعب مباريات اليوم نظرا لأنها مباراة بين فريقين يسعون للهروب من شبح الهبوط ، فأصحاب الأرض يعيشوا فترة عصيبة بعد سلسلة من الهزائم المتتالية أدت لرحيل البرتغالى بيدرو عن القيادة الفنية للفريق وتصعيد رضا شحاته الذى فشل فى المباراتين اللذان خاضهما كمدير فنى وخسر أمام سموحة والإنتاج الحربى بنتيجة واحدة بهدفين مقابل هدف .

يدخل الجونة المباراة فى المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة ولا يفصله عن صاحب المركز السادس عشر سوى نقطة وحيدة ، لذا فإنه سيسعى بشتى الطرق لتحقيق الثلاث نقاط ، فى المقابل يخوض أسوان المباراة بأعصاب هادئة بعض الشئ بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق على الزمالك بهدف مقابل للاشئ وارتفاع رصيده إلى 34 فى المركز التاسع ويخوض المباريات حاليا لتجميع أكبر عدد من النقاط .

الإسماعيلى – بيراميدز

يدخل الإسماعيلى مباراة بيراميدز الليلة ولا سبيل أمامه سوى خطف الثلاث نقاط بعدما تعقدت الأمور بعد الهزيمة الأخيرة أمام غنبى بهدف مقابل للاشئ وتوقف رصيد الفريق عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر وفى حالة فوز بعض منافسيه وخسارة الدراويش فإن ذلك سيؤدى لهبوط ترتيبهم لنهاية الجدول والتهديد بالهبوط للقسم الثانى .

ورغم تعاقد الإدارة الصفراء مع البرازيلى ريكاردو من أجل تحسين الصورة إلا أنه لم يفلح حتى الآن فى إيجاد التوليفة المناسبة لتحقيق آمال وجماهير النادى ، فى المقابل يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على الزمالك وخطف المركز الثانى بجدول الترتيب الذى يؤهل صاحبه للمشاركة بدورى أبطال أفريقيا .