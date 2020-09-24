فايلر يحدد موقفه من تدريب بيراميدز حال رحيله عن الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، موقفه من الانتقال لتدريب بيراميدز حال الرحيل عن الأهلي، سواء في هذا التوقيت أو بعد انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسأل مسئولو الأهلي فايلر صراحة عن حقيقة مفاوضات نادى بيراميدز معه بعد ارتباط اسمه بتدريبه بداية من الموسم المقبل.
واشترط رينيه فايلر الحصول على مكافأة الفوز ببطولة الدوري العام كاملة والمقدرة براتب شهرين بحيث يحصل على 400 ألف دولار فى ظل حصوله على 200 ألف دولار شهرياً، وأكدت إدارة الأهلي للمدرب السويسري أن صرف المكافآت فى النادي يكون نهاية الموسم وليس بعد الفوز بالمباريات مباشرة، إلا أن فايلر وضع هذا البند شرطاً أساسياً للموافقة على ترحيل بند الفسخ فى عقده لمدة شهر.
ووافقت إدارة الأهلي على رفع راتب السويسري رينيه فايلر لـ200 الف دولار شهرياً بدلاً من 185 الف دولار فقط اثناء تجديد عقده في يونيو الماضي على أن يتم ذلك من تاريخه رغم انتهاء العقد الأول بنهاية الموسم الجاري، وبدأ فايلر في الحصول على راتبه بعد التعديل بداية من شهر يوليو الماضي، في الوقت الذي لم يتم رفع راتب جهازه المعاون.
ونشب خلال رينيه فايلر وإدارة ناديه خلال الساعات الماضية وبالتحديد عقب انتهاء الجلسة التى جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادى بسبب طلب فايلر الحصول على إجازة لمدة 4 أيام بعد مواجهة الترسانة فى الكأس، لتتم مطالبته بالتوقيع على عقد إضافى لترحيل موعد الفسخ في عقده للفترة من 1 نوفمبر إلى 10 نوفمبر بدلاً من 1 أكتوبر الى 10 أكتوبر وهو الأمر الذي رحب به فايلر لكنه طلب أن يكون التوقيع أثناء إجازته فى سويسرا وبعد الاستجابة لعدد من الشروط، وهو الأمر الذى رفضته إدارة الأهلى والتى أصرت على توقيعه قبل السفر ليرفض المدرب السويسرى.
ويعقد فايلر جلسة جديدة مع إدارة الأهلي اليوم ستشهد وضع النقاط فوق الحروف اما برحيل المدرب نهائياً خلال الساعات القليلة القادمة، وأما استمراره حتى نهاية بطولة دوري أبطال افريقيا على أن يرحل بعد انتهاء البطولة مباشرة.
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