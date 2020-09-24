شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحدد موقفه من تدريب بيراميدز حال رحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، موقفه من الانتقال لتدريب بيراميدز حال الرحيل عن الأهلي، سواء في هذا التوقيت أو بعد انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسأل مسئولو الأهلي فايلر صراحة عن حقيقة مفاوضات نادى بيراميدز معه بعد ارتباط اسمه بتدريبه بداية من الموسم المقبل.

واشترط رينيه فايلر الحصول على مكافأة الفوز ببطولة الدوري العام كاملة والمقدرة براتب شهرين بحيث يحصل على 400 ألف دولار فى ظل حصوله على 200 ألف دولار شهرياً، وأكدت إدارة الأهلي للمدرب السويسري أن صرف المكافآت فى النادي يكون نهاية الموسم وليس بعد الفوز بالمباريات مباشرة، إلا أن فايلر وضع هذا البند شرطاً أساسياً للموافقة على ترحيل بند الفسخ فى عقده لمدة شهر.

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ووافقت إدارة الأهلي على رفع راتب السويسري رينيه فايلر لـ200 الف دولار شهرياً بدلاً من 185 الف دولار فقط اثناء تجديد عقده في يونيو الماضي على أن يتم ذلك من تاريخه رغم انتهاء العقد الأول بنهاية الموسم الجاري، وبدأ فايلر في الحصول على راتبه بعد التعديل بداية من شهر يوليو الماضي، في الوقت الذي لم يتم رفع راتب جهازه المعاون.