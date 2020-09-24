الأهلي يربط إصرار فايلر على السفر بسبب آخر غير الاطمئنان على أسرته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربط مسئولو النادى الأهلي إصرار السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، على السفر فى موعد مُحدد، هو فى الفترة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل، لسبب آخر غير الاطمئنان على أسرته فى ظل جائحة كورونا ومتابعة حالة نجله المريض.
واشترط رينيه فايلر الحصول على مكافأة الفوز ببطولة الدوري العام كاملة والمقدرة براتب شهرين بحيث يحصل على 400 ألف دولار فى ظل حصوله على 200 ألف دولار شهرياً، وأكدت إدارة الأهلي للمدرب السويسرى أن صرف المكافآت فى النادى يكون فى نهاية الموسم وليس بعد الفوز بالمباريات مباشرة، إلا أن فايلر وضع هذا البند شرطا أساسيا للموافقة على ترحيل بند الفسخ في عقده لمدة شهر.
ووافقت إدارة الأهلي على رفع راتب السويسري رينيه فايلر لـ200 الف دولار شهرياً بدلاً من 185 ألفاً فقط أثناء تجديد عقده فى يونيو الماضي، على أن يتم ذلك من تاريخه رغم انتهاء العقد الأول بنهاية الموسم الجارى، وبدأ فايلر الحصول على راتبه بعد التعديل بداية من شهر يوليو الماضي، في الوقت الذي لم يتم رفع راتب جهازه المعاون.
ونشب خلال رينيه فايلر وإدارة الأهلى خلال الساعات الماضية وبالتحديد عقب انتهاء الجلسة التي جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي بسبب طلب فايلر الحصول على إجازة لمدة 4 أيام بعد مواجهة الترسانة في الكأس، ليتم مطالبته بالتوقيع على عقد إضافي لترحيل موعد الفسخ في عقده للفترة من 1 نوفمبر الى 10 نوفمبر بدلاً من 1 أكتوبر الى 10 أكتوبر وهو الأمر الذي رحب به فايلر ولكنه طلب أن يكون التوقيع أثناء اجازته في سويسرا وبعد الاستجابة لعدد من الشروط، وهو الأمر الذي رفضته إدارة الأهلي والتي أصرت على توقيعه قبل السفر ليرفض المدرب السويسري.
ويعقد فايلر جلسة جديدة مع إدارة الأهلي اليوم ستشهد وضع النقاط فوق الحروف اما برحيل المدرب نهائياً خلال الساعات القليلة القادمة، وأما استمراره حتى نهاية بطولة دوري أبطال افريقيا على أن يرحل بعد انتهاء البطولة مباشرة.
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