شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يربط إصرار فايلر على السفر بسبب آخر غير الاطمئنان على أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربط مسئولو النادى الأهلي إصرار السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، على السفر فى موعد مُحدد، هو فى الفترة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل، لسبب آخر غير الاطمئنان على أسرته فى ظل جائحة كورونا ومتابعة حالة نجله المريض.

واشترط رينيه فايلر الحصول على مكافأة الفوز ببطولة الدوري العام كاملة والمقدرة براتب شهرين بحيث يحصل على 400 ألف دولار فى ظل حصوله على 200 ألف دولار شهرياً، وأكدت إدارة الأهلي للمدرب السويسرى أن صرف المكافآت فى النادى يكون فى نهاية الموسم وليس بعد الفوز بالمباريات مباشرة، إلا أن فايلر وضع هذا البند شرطا أساسيا للموافقة على ترحيل بند الفسخ في عقده لمدة شهر.

Advertisements

ووافقت إدارة الأهلي على رفع راتب السويسري رينيه فايلر لـ200 الف دولار شهرياً بدلاً من 185 ألفاً فقط أثناء تجديد عقده فى يونيو الماضي، على أن يتم ذلك من تاريخه رغم انتهاء العقد الأول بنهاية الموسم الجارى، وبدأ فايلر الحصول على راتبه بعد التعديل بداية من شهر يوليو الماضي، في الوقت الذي لم يتم رفع راتب جهازه المعاون.