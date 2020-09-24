شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يتابع ديربى المغرب الليلة لمراقبة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للزمالك، مباراة الرجاء والوداد المغربيين المقرر إقامتها فى الثامنة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى الدورى المغربى، وذلك فى إطار استعدادات الزمالك لمباراة الرجاء المقرر لها منتصف أكتوبر المقبل ضمن مباريات الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق الرجاء المغربى صدارة ترتيب الدورى، ويملك العديد من اللاعبين المميزين والذين تم إعداد تقرير عنهم لباتشيكو قبل وصوله لمعرفة نقاط القوة والضعف في الفريق المغربى.

وأعلن نادى الزمالك تعيين البرتغالى جايمى باتشيكو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى فسخ تعاقده مع الزمالك الأسبوع الماضى، وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن التعاقد مع جايمى باتشيكو بداية من اليوم وحتى نهاية الموسم المقبل.

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وكشف مرتضي منصور عن حصول باتشيكو ومعاونيه الثلاثة على مليون و300 ألف يورو سنوياً، حيث يصل البرتغالى إلى القاهرة السبت، ويكون موجوداً فى مباراة الجونة المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ30 للدورى، وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين مدحت عبد الهادى فى منصب المدرب العام ليكون المصرى الوحيد فى الجهاز، حيث سيتم استبعاد عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بعدما أصر باتشيكو على تعيين مدرب حراس مرمى أجنبى ضمن معاونيه وهو الشرط الذى كان إحدى الأزمات فى المفاوضات.

من ناحية أخرى، تسلم البرتغالي باتشيكو ملفاً كاملاً عن جميع لاعبى الفريق لدراستهم عقب توقيع العقود رسمياً، حيث يدرس باتشيكو لاعبى الزمالك قبل وصوله القاهرة، كما تم إعداد ملف كامل عن مشوار الفريق هذا الموسم والمباريات المقبلة وعقود اللاعبين وتقرير عن المراكز التى يحتاجها الفريق فى الموسم المقبل أعده طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للفريق.

من جهته أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الزمالك، أن مسألة هروب البرتغالى جيمى باتشيكو مدرب الزمالك الجديد منذ 5 سنوات كان بسبب سوء تفاهم ومصلحة الزمالك الأهم، قائلا، "بدأنا البحث عن المدرب تانى يوم من هروب كارتيرون، وكونا لجنة من فاروق جعفر وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى وأنا، وطول الوقت كنا بنتكلم مع مدربين منذ ذلك الوقت حتى حسم التعاقد مع باتشيكو".

وأضاف أمير مرتضى "التعاقد مع البرتغالى باتشيكو لمدة سنة وهيجيب 3 مساعدين وبذلك نشكر الموجودين حالياً، وسيصل السبت المقبل ويقدم مساعديه ووظيفة كل منهم".