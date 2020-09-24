شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يعرض على فايلر تقديم موعد الإجازة أو إحضار أسرته على نفقة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة الأول حلاً لإنهاء أزمة رفض سفره خلال الفترة من يوم 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، وأكد الخطيب موافقة النادى على سفره خلال هذه الأيام، وبالتحديد قبل موعد إمكانية فسخ العقد بين الطرفيين، كما عرض عليه إحضار أسرته للقاهرة من أجل الاطمئنان عليهم على أن يكون ذلك على نفقة النادى.

واستفسر الخطيب من فايلر عن سبب سفره ليؤكد له الأخير أنه بسبب أمر أسرى وشخصى وللاطمئنان على أسرته فى ظل جائحة كورونا، ليؤكد له الخطيب أن تقديم موعد السفر سيكون حلاً جيداً، خاصة بعد تأكيد فايلر صعوبة إحضار أسرته للقاهرة فى هذه الأثناء.

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واشترط رينيه فايلر الحصول على مكافأة الفوز ببطولة الدورى العام كاملة والمقدرة براتب شهرين بحيث يحصل على 400 ألف دولار فى ظل حصوله على 200 الف دولار شهرياً، وأكدت إدارة الأهلى للمدرب السويسرى أن صرف المكافأت فى النادى يكون فى نهاية الموسم وليس بعد الفوز بالمباريات مباشرة إلا أن فايلر وضع هذا البند كشرط أساسى للموافقة على ترحيل بند الفسخ فى عقده لمدة شهر، ووافقت إدارة الأهلى على رفع راتب السويسرى رينيه فايلر لـ200 الف دولار شهرياً بدلاً من 185 ألف دولار فقط أثناء تجديد عقده فى يونيو الماضى على أن يتم ذلك من تاريخه رغم انتهاء العقد الأول بنهاية الموسم الجارى، وبدأ فايلر فى الحصول على راتبه بعد التعديل بداية من شهر يوليو الماضى، فى الوقت الذى لم يتم رفع راتب جهازه المعاون.

ونشب خلال رينيه فايلر وإدارة ناديه خلال الساعات الماضية وبالتحديد عقب انتهاء الجلسة التى جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادى بسبب طلب فايلر الحصول على إجازة لمدة 4 أيام بعد مواجهة الترسانة فى الكأس، لتتم مطالبته بالتوقيع على عقد إضافى لترحيل موعد الفسخ في عقده للفترة من 1 نوفمبر إلى 10 نوفمبر بدلاً من 1 أكتوبر الى 10 أكتوبر وهو الأمر الذي رحب به فايلر لكنه طلب أن يكون التوقيع أثناء إجازته فى سويسرا وبعد الاستجابة لعدد من الشروط، وهو الأمر الذى رفضته إدارة الأهلى والتى أصرت على توقيعه قبل السفر ليرفض المدرب السويسرى.

ويعقد فايلر جلسة جديدة مع إدارة الأهلي اليوم ستشهد وضع النقاط فوق الحروف اما برحيل المدرب نهائياً خلال الساعات القليلة القادمة، وأما استمراره حتى نهاية بطولة دوري أبطال افريقيا على أن يرحل بعد انتهاء البطولة مباشرة.