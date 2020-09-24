ماذا قالت الصحف البرتغالية عن تعاقد الزمالك مع باتشيكو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن نادي الزمالك خلال الساعات الماضية عن تولي البرتغالي جايمي باتشيكو المهام الفنية لقيادة الفريق الأبيض، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل عن صفوف الفريق خلال الأيام الماضية مستخدمًا الشرط الجزائي.

ومن المقرر أن يقود المدرب البرتغالي قيادة الفريق حتى نهاية الموسم المقبل على أن يبدأ مهمته يوم 25 من الشهر الجاري حيث سيكون أبرز تحديات التي ستواجه باتشيكو هيّ المنافسة على لقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد وصول ابناء ميت عقبة للمربع الذهبي.

"الخليج 365" يستعرض في السطور التالية، أبرز ما تناولته الصحف البرتغالية بعد تولي باتشيكو القيادة الفنية للزمالك:

- "باتشيكو يعود للزمالك مرة أخرى"

ذكرت صحيفة "ريكورد"، أن باتشيكو يعود من جديد للزمالك بعد أن قاد الفريق من قبل عام 2014، كما أشارت إلى أن مهمة تدريب الزمالك ستكون الأولى للمدرب منذ 2017 وهو العام الذي شهدت تدريبه لفريق تياجين تيدا الصيني قبل أن يحصل صاحب الـ62 عامًا على راحة لمدة ثلاث سنوات.

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- "العودة"

صحيفة أبولا أيضًا ركزت على كلمة العودة أثناء نقل الخبر الخاص بالمدرب باتشيكو كما أنها رصدت مسيرته مع الزمالك والتي قاد فيها الفريق في 10 مباريات فقط في 2014.

وذكرت الصحيفة أن الزمالك أعاد باتشيكو للتدريب من جديد بعد آخر تجربة في الصين 2017.

- "باتشيكو يعود للتدريب"

قالت صحيفة "أوجو" البرتغالية، إن المدير الفني البرتغالي باتشيكو، سيعود من جديد للزمالك قيلدة الفريق مجددًا بعد تجربة قصيرة في 2014.

وأشارت الصحيفة البرتغالية، إلى أن صاحب الـ62 عامًا كان بلا نادٍ منذ أن رحل عن الفريق الصيني تيانجين تيدا في عام 2017.

الصحيفة ذكرت، أن باتشيكو سيعود من جديد للزمالك والذي حقق معه سبعة انتصارات في مسابقة الدوري.