صفقة ثامنة لتشيلسي رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، صباح اليوم الخميس، تعاقده مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادمًا من صفوف ستاد رين ليدعم صفوف "البلوز" خلال الفترة المقبلة.

وأفاد الموقع الرسمي لتشيلسي، أن ميندي وقع على عقد يربطه بـ"البلوز" حتى عام 2025 ليدعم مركز حراسة المرمى في الفترة المقبلة في ظل الأخطاء المتكررة للحارس الإسباني كيبا والتي كان آخرها في مباراة ليفربول الماضية حيث حسم "الريدز" اللقاء لصالحه بهدفين دون رد في قمة الجولة الثانية من بريميرليج.

ولم يعلن تشيلسي قيمة انتقال صفقة ميندي البالغ من العمر 28 عامًا، إلا أن تقارير صحفية إنجليزية كشفت حول حصول نادي ستاد رين على ما يقرب من 25 مليون يورو.

وسيكون ميندي حارسًا جديدًا في تشيلسي بجوار الثنائي كيبا والأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو والذي يُعد الحارس الثالث في الفريق الآن.

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وأبرم تشيلسي عددًا من الصفقات النارية خلال الصيف الجاري حيث دفعت إدارة "البلوز" لما يقرب من 223 مليون يورو.

وحصل تشيلسي في الميركاتو الحالي على كل من كاي هافيرتز من باير ليفركوزن وتيمو فيرنر من لايبزيج وبن تشيلويل من ليستر سيتي إلى جانب حكيم زياش القادم من صفوف آياكس، والتعاقد مجانًا مع الثنائي تياجو سيلفا من باريس سان جيرمان ومالانج سار من نيس.

ومن المقرر أن يخوض تشيلسي في الجولة المقبلة ضد ويست بروميتش ضمن حسابات الجولة الثالثة من بريميرليج.

وحقق تشيلسي ثلاث نقاط من مباراتين بعد الفوز على برايتون بنتيجة (3-1) ثم الخسارة على ملعبه "ستامفورد بريدج" من ليفربول بهدفين دون رد.