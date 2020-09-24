أزارو يوافق على عرض الاتفاق

استقر الجهاز الفني بالنادي الأهلى على إراحة بعض نجوم الفريق بالتبادل فى اللقاءات القادمة لبطولة الدورى الممتاز.. وبدأ ضم بعض الوجوه الصاعدة لمنحها الفرصة مثل عربى بدر ومحمد فخرى والحارس حمزة علاء.

ويستعد الفريق دون راحة اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة طنطا التى تم تقديم

موعدها إلى بعد غدٍ السبت فى الجولة الثلاثين لبطولة الدورى بعدما تقرر نقلها أيضًا إلى ستاد السلام بدلًا من ملعب غزل المحلة لعدم ملاءمته لتطبيق تقنية الفيديو.

فى المقابل، وافق المغربى وليد أزارو مهاجم

الأهلى على الرحيل نهائيًا لنادى الاتفاق السعودى فى الموسم المقبل بعد التطورات التى شهدتها الساعات الأخيرة.

أزارو تلقى اتصالات من مسؤولى الاتفاق لضمه فى الموسم الجديد نهائيًا وإنهاء الخلافات التى نشبت بينه وبين إدارة النادى السعودى لرفضه استكمال إعارته فى الموسم الماضى بعد جائحة كورونا كما أن النادى السعودى يسعى لإقناع الأهلى بالعرض المالى لبيع أزارو.