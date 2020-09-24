فايلر يرحل عن الأهلى بعد بطولة أفريقيا

لا صوت يعلو داخل النادى الأهلى فوق صوت مستقبل المدرب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر، بعدما حسم الفريق لقب الدورى الممتاز خلال الأيام الماضية.

وألقى بالكرة فى ملعب المدرب السويسرى، الذى جدد عقده أخيرًا لمدة موسم واحد على أن يتاح له فى الفترة بين 1 إلى 10 أكتوبر المقبل فسخ عقده من دون الرجوع لإدارة الأهلى، وأيضًا الموقف نفسه

للقلعة الحمراء.

يدرس فايلر بقوة الرحيل عن الأهلى عقب نهاية دورى أبطال أفريقيا، خصوصًا أن المدرب السويسرى يطمع في أن يكتب التاريخ مع القلعة الحمراء بحسم اللقب القارى، للمرة الأولى منذ 7 أعوام كاملة، وهو ما أصاب فايلر بالحيرة، خصوصًا أنه يمر بضغوط أسرية تدفعه للعودة إلى بلاده وعدم استكمال

عقده مع الأهلي.

تحدث لصحيفة (بليك) السويسرية منذ أيام بأنه سيحسم مصيره بنهاية الموسم الحالى، خصوصًا أنه يمر بظروف صعبة فى القاهرة، وهو الأمر الذى يرجح أن المدرب السويسرى سيستمر حتى نهاية المشوار الأفريقى ولن يبدأ الموسم الجديد مع الأهلي.

بدأ محمود الخطيب مفاتحة فايلر فى مسألة مستقبله مع الفريق لوضع النقاط فوق الحروف، كما أن رئيس الأهلى طلب من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، الترتيب لمسألة بديل فايلر حال رفض المدرب السويسرى البقاء بعد نهاية المشوار الأفريقي.