التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونيخ وإشبيلية اليوم في السوبر الأوروبي

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، اليوم الخميس، إلى العاصمة المجرية، بودابست، لمتابعة مباراة بايرن ميونيخ وإشبيلية في بطولة كأس السوبر الأوروبي، التي ستقام على ملعب بوشكاش أرينا.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وإشبيلية:

تنطلق مباراة بايرن ميونيخ الألماني وإشبيلية الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وإشبيلية:

ستكون مباراة بايرن ميونيخ وإشبيلية، اليوم الخميس، في كأس السوبر

الأوروبي، منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق رؤوف خليف.

يوجد بايرن ميونيخ في نسخة 2020 من بطولة كأس السوبر الأوروبي بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، حيث توج باللقب على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية، التي حقق فيها الفوز بهدف من دون رد.

فيما يوجد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي بصفته بطل الدوري الأوروبي، وهي البطولة

التي توج بها النادي الأندلسي على حساب فريق إنتر ميلان الإيطالي، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، بعد مباراة مثيرة للغاية.

يذكر أنه سيتم السماح بحضور الجماهير في المدرجات على ألا تزيد على 30% من السعة الإجمالية لملعب المباراة.

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التشكيل المتوقع لبايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ألفونسو ديفيس، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، بنجامين بافارد

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، سيرجي جنابري، توماس مولر، ليروي ساني

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

التشكيل المتوقع لإشبيلية:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس، جول كوندي، دييجو كارلوس، سيرجيو إسكوديرو

خط الوسط: جوان جوردان، فيرناندو، فرانكو فاسكيز

خط الهجوم: خواكين سوسو، لوك دي يونج، لوكاس أوكامبوس