اليوم.. 4 مواجهات مثيرة في الدوري.. بيراميدز يصطدم بالإسماعيلي

تستكمل اليوم الخميس، مباريات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز؛ إذ يلتقى وادى دجلة مع سموحة فى الثالثة عصرًا باستاد بتروسبورت، والمصرى البورسعيدي مع الإنتاج الحربى فى الخامسة والنصف ببرج العرب، وفى نفس التوقيت يواجه الجونة فريق أسوان باستاد خالد بشارة، وفى الثامنة مساء يصطدم الإسماعيلى مع بيراميدز باستاد الإسماعيلية.

يدخل بيراميدز مواجهة الإسماعيلى بشعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على المركز الثالث الذى يحتله برصيد 51 نقطة فى ظل مطاردة المقاولون له والاستمرار فى ملاحقة الزمالك على الوصافة، كما يرغب الكرواتى

أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق لتحسين الصورة بعد تراجع المستوى فى الجولات الأخيرة وانتشار أنباء الاستغناء عنه واقتراب إيهاب جلال من تولى المهمة.

ويحاول الإسماعيلى بقيادة ريكاردو الخروج من سلسلة النتائج السلبية بفوز مهم على بيراميدز لاستعادة الثقة، بعد تراجع الفريق للمركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة.

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ويسعى سموحة لمواصلة الانتصارات تحت قيادة أحمد سامى للاستمرار فى المركز الرابع، بينما يطمح دجلة فى تحقيق الانتصار للخروج من دوامة

الهبوط بعدما تراجع الفريق للمركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

ويخطط المصرى بقيادة على ماهر؛ لتحقيق الانتصار على الإنتاج المنتشى بفوزه الأخير على الجونة، من أجل تعويض هزيمته فى الجولة الماضية أمام سموحة والقفز إلى منتصف الجدول؛ إذ يحتل الفريق البورسعيدى المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة بينما تقدم الإنتاج الحربى للمركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة.

ويطمح فريق أسوان لاستمرار العروض والنتائج الرائعة تحت قيادة أحمد كشري بعدما نجح فى الفوز على الزمالك وطنطا فى الجولتين الماضيتين والقفز للمركز التاسع برصيد 34 نقطة، فى الوقت الذى يسعى فيه الجونة للخروج من سلسلة الهزائم الأخيرة والتى تسببت فى تراجعه للمركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.