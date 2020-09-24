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رجب بكار يطلب حسم مصيره مع بيراميدز

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يعقد رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، جلسة هامة مع مسئولى النادى عقب مباراة الإسماعيلى المقرر لها مساء اليوم فى الدورى، لحسم مستقبله مع الفريق.

وشهدت الفترة الماضية استبعاد بكار من المشاركة فى المباريات والتدريبات الجماعية وخوضه التدريبات منفردا، دون إعلان الأسباب، حيث تم استبعاده من آخر 3 مباريات بالدورى وبالتحديد أمام

المصرى البورسعيدى ووادى دجلة وحرس الحدود.

وقال تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب، إنه لا يعرف أسباب إيقاف موكله حتى الآن بعد قرار استبعاده عن التدريبات.

وشدد على أنه حاول التواصل مع مسئولى نادى بيراميدز لمعرفة أسباب الإيقاف سواء كان إداريا أو فنيا، بجانب تحديد شكل طريقة

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التعامل مع رجب بكار باعتباره لاعبًا كبيرًا.

وأوضح النحاس أن رجب بكار لديه عقد مع بيراميدز لمدة أربع سنوات، وإذا قرر الرحيل فلن يكون سوى للأهلى أو الزمالك.

وكان رجب بكار قد انتقل إلى صفوف بيراميدز قادمًا من نادى سموحة خلال الانتقالات الصيفية لموسم (2018 – 2019).

وشارك صاحب الـ29 عامًا مع بيراميدز فى الموسم الحالى بواقع 26 مباراة (16 مباراة فى الدورى + 10 مباريات فى الكونفيدرالية الإفريقية) صنع من خلالهم هدفين حاسمين.

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