حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، على تهنئة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، بمناسبة عيد ميلاده، حيث إنه من مواليد ٢٤ سبتمبر ١٩٩٤. قال الكاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "عيد ميلاد سعيد لنجم الوداد السابق والزمالك الحالي أشرف بن شرقي". الاجتماعي فيس بوك: "عيد ميلاد سعيد لنجم الوداد السابق والزمالك الحالي أشرف بن شرقي". كان بن شرقي انضم للزمالك مطلع الموسم الحالي، وتألق مع الفريق الأبيض، حيث قاده للفوز بكأس مصر على بيراميدز، وسجل هدفين، كما ساهم في فوزه على الترجي وحصد السوبر الأفريقي، بعدما أحرز هدفين أيضاً، بجانب أهدافه العديدة بدوري أبطال أفريقيا، التي كانت أحد أسباب صعود الفريق الأبيض لنصف نهائي البطولة. الفريق الأبيض، حيث قاده للفوز بكأس مصر على بيراميدز، وسجل هدفين، كما ساهم في فوزه على الترجي وحصد السوبر الأفريقي، بعدما أحرز هدفين أيضاً، بجانب أهدافه العديدة بدوري أبطال أفريقيا، التي كانت أحد أسباب صعود الفريق الأبيض لنصف نهائي البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاف يُهنئ أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.