هوكي الشرقية يفوز على الزمالك بسداسية ويحتفظ بالصدارة

حقق فريق هوكي الشرقية فوزًا مستحقًا على نادي الزمالك بستة أهداف مقابل خمسة في المباراة التى أقيمت على ملعب اتحاد الشرطة، ليرتفع رصيد الشرقية إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب

بفارق 6 نقاط عن الوصيف الدخان.

ويتبقى للفريق مباراة مع بورفؤاد يوم ١٠ أكتوبر، لتحديد الأندية الأربعة الصاعدة للدورة الرباعية لتحديد بطل الدورى

العام المصرى للهوكى هذا الموسم.

يذكر أن الجهاز الفنى للشرقية يتكون من:

محيي زغلول، مديرًا فنيًا

أسامة حسنين، مدربًا عامًا

ودكتور محمد، رمزي مخطط أحمال

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احمد الشافعي، مدير الفريق

السيد جاب الله، مدربًا

هشام عبد الباسط، مدرب حراس المرمى

محمد خليل، محلل أداء

دكتور محمد جمال، طبيب الفريق