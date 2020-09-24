موعد مباراة بايرن ميونيخ وإشبيلية اليوم في السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، اليوم الخميس، إلى العاصمة المجرية، بودابست، لمتابعة مباراة بايرن ميونيخ وإشبيلية في بطولة كأس السوبر الأوروبي، والتي ستقام على ملعب بوشكاش أرينا.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وإشبيلية :

تنطلق مباراة بايرن ميونيخ الألماني وإشبيلية الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى

الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وإشبيلية :

Advertisements

ستكون مباراة بايرن ميونيخ وإشبيلية، اليوم الخميس، في كأس السوبر الأوروبي، منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق رؤوف خليف.

يتواجد بايرن ميونيخ في نسخة 2020 من بطولة كأس السوبر الأوروبي بصفته

بطل دوري أبطال أوروبا ، حيث توج باللقب على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية، التي حقق فيها الفوز بهدف دون رد.

فيما يتواجد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي بصفته

بطل الدوري الأوروبي، وهي البطولة التي توج بها النادي الأندلسي على حساب فريق إنتر ميلان الإيطالي، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، بعد مباراة مثيرة للغاية.

يذكر أنه سيتم السماح بحضور الجماهير في المدرجات على ألا تزيد عن 30% من السعة الإجمالية لملعب المباراة.