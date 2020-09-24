جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس، 24/9/2020، حيث تقام العديد من المباريات القوية في الدوري المصري، حيث تستكمل منافسات الجولة التاسعة والعشرين من البطولة، واستكمال مواجهات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، كما ستقام مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي، وهناك مواجهات في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

يشهد اليوم الخميس مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي ستجمع فريقي بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي، كما ستقام 4 مباريات في الدوري المصري، على رأسها مباراة الإسماعيلي وبيراميدز، ويواجه ليفربول نظيره لينكولن سيتي في كأس الرابطة.

مواعيد مباريات الدوري المصري:

تنطلق مباراة وادي دجلة مع سموحة، في الثالثة من عصر اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت.

تنطلق مباراة المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت 2.

تنطلق مباراة الجونة وأسوان في الخامسة

والنصف مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت.

تنطلق مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت.

موعد مباراة السوبر الأوروبي:

تنطلق مباراة بايرن ميونيخ الألماني وإشبيلية الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1.

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مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا:

تنطلق مباراة سباهان أصفهان الإيراني والسد القطري، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناتي beIN Sports HD 8 و Alkass Six HD.

كما تنطلق مباراة النصر السعودي والعين الإماراتي، في

تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناتي beIN Sports HD 7 و Alkass Three HD.

وتنطلق مباراة الدحيل القطري والتعاون السعودي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناتي beIN Sports HD 7 و Alkass Three HD.

تنطلق مباراة برسيبوليس الإيراني والشارقة الإماراتي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناتي beIN Sports HD 8 و Alkass Six HD.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:

تنطلق مباراة بريستول سيتي وأستون فيلا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباراة لينكولن سيتي وليفربول في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناتي beIN SPORTS HD2 ،HD13.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، التاسعة وخمس وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports 1 FR.